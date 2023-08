La Promessa continua con nuovi episodi su Canale 5 e secondo le anticipazioni, presto per Jana arriveranno tempi molto duri. Per liberarsi di lei, Jimena riuscirà a farle lasciare il palazzo per prestare servizio a casa dei duchi. L'assenza prolungata di Jana inizierà a far preoccupar tutti e al suo ritorno Jana tornerà in condizioni pietose, tanto che si temerà per la sua vita. Manuel vorrà vederci chiaro in questa situazione, ma Jimena continuerà con i suoi capricci a legarlo a sé.

Anticipazioni La Promessa: Jana lascerà il palazzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nelle prossime puntate ci sarà ampio spazio per Jana.

La presenza della cameriera al palazzo continuerà ad infastidire Jimena che metterà in atto un piano per liberarsi di lei. La perfida protagonista, chiederà a Jana di prestare servizio a casa dei suoi genitori, in procinto di ricevere degli ospiti importanti. La cameriera, quindi, saluterà i suoi amici e si assenterà per un periodo, ma i giorni della sua assenza inizieranno ad essere troppi e Manuel sarà preoccupato. Il marchesino e Catalina chiederanno spiegazioni direttamente a Jimena che naturalmente non sarà di nessun aiuto.

Anticipazioni prossime puntate: Jana riabbraccerà Manuel ma perderà i sensi

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana tornerà al palazzo dopo svariati giorni e sarà in condizioni pietose.

La ragazza sarà ferita e molto stanca e Manuel correrà subito ad abbracciarla. Nel vedere che il marchesino indossa l'anello del sigillo, la ragazza perderà i sensi e la sua salute farà preoccupare tutti. Presto Manuel e Catalina scopriranno che a casa dei Duchi, Jana è stata costretta a lavorare nei campi dall'alba al tramonto e inoltre è piena di lividi.

Facendo visita alla ragazza, anche Pia si renderà conto che Jana ha subito degli abusi e dei maltrattamenti, oltre a mostrare evidenti problemi di respirazione.

Manuel in pena per Jana, ma Jimena riuscirà a distrarlo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che al ritorno dal palazzo dei duchi, la vita di Jana sarà appesa a un filo.

Mauro si prenderà l'incarico di andare a comprare le medicine alla farmacia, mentre Manuel sarà distratto da Jimena. La donna, con i suoi capricci, farà di tutto per evitare che suo marito possa dedicare del tempo a Jana. Quest'ultima, intanto, continuerà a peggiorare e non riuscirà più ad alzarsi dal letto a causa delle forti vertigini. A sostenere la cameriera sarà principalmente Pia, mentre la marchesa chiederà che Jana torni subito al suo lavoro. La situazione sembrerà arrivare a una svolta quando Manuel verrà a sapere da Catalina tutta la verità sul conto di Jana. Si scoprirà che la ragazza è stata torturata su richiesta di Jimena ed emergerà che la donna è molto più crudele di quanto si pensasse.