Chi ci sarà nel cast della nuova edizione di Uomini e donne, in programma da metà settembre nella fascia pomeridiana di canale 5?

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio della dama Roberta Di Padua, pronta ancora una volta a cercare la sua anima gemella.

Situazione diversa per Pinuccia: nonostante gli appelli rivolti alla padrona di casa del programma, non tornerà a mettere piede in studio.

Roberta presente nel cast di Uomini e donne over

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cast di Uomini e donne di settembre rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Roberta Di Padua.

La dama napoletana, dopo aver visto fallire le sue precedenti storie d'amore nate all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Canale 5, tornerà a mettersi in gioco.

Roberta sarà uno dei volti di spicco della prossima edizione del programma di Maria De Filippi, alle prese ancora una volta con la ricerca speciale del suo principe azzurro.

Un ritorno che non passerà inosservato dato che, nel corso di questi anni, la dama napoletana ha dimostrato di essere uno dei volti più chiacchierati e discussi, sia dal pubblico social che dagli opinionisti del programma Mediaset.

Pinuccia non torna in studio: anticipazioni Uomini e donne cast settembre

Non cin sarà spazio, invece, per il ritorno in studio di Pinuccia: la dama di Vigevano, in queste settimane, ha lanciato diversi appelli per rimettere piede in studio.

L'ex volto del trono over ha ammesso che le farebbe piacere tornare di nuovo in trasmissione, così da poter presentare il suo primo brano musicale, uscito in queste settimane.

Tuttavia, Pinuccia non ha nascosto che tornerebbe anche per mettersi in gioco, visto che la sua partecipazione al talk show non aveva dato i frutti sperati e, ad oggi, continua ad essere alla ricerca di una persona con la quale condividere la vita.

Eppure, Maria De Filippi e gli autori di Uomini e donne non sarebbero affatto dello stesso avviso: Pinuccia non tornerà a mettere piede in studio, almeno durante le puntate di settembre.

Gemma potrebbe ritrovarsi a dover lasciare il cast di Uomini e donne over

Situazione diversa, invece, per Gemma Galgani: la storica dama del trono over sarà uno dei volti di punta della prossima stagione di Uomini e donne 2023/2024.

Tuttavia, questa nuova edizione del talk show, potrebbe essere quella decisiva per Gemma: la dama, infatti, potrebbe ritrovarsi messa alle strette e nel caso in cui anche quest'anno non dovesse trovare la sua anima gemella, rischierebbe di lasciare definitivamente la trasmissione e quindi cercare l'amore altrove.