Trame imperdibili quelle di Beautiful che riguardano Sheila che salva Kelly mentre un'onda dell'oceano la starà per travolgere. Le anticipazioni svelano che per Finn potrebbe mettersi male, visto che la bimba era con lui sulla spiaggia, ma si distrarrà. Steffy, che già è in crisi da tempo con lui, mediterà di prendere una decisione molto difficile e dolorosa sul loro matrimonio.

Tuttavia la situazione non sarà così semplice; Sheila rimarrà nell'ombra e alla piccola Kelly verrà raccontata una versione piuttosto lontana dalla verità. Di seguito ciò che accadrà nel dettaglio.

Beautiful, le nuove anticipazioni: Kelly travolta da un'onda in spiaggia

Nelle nuove puntate di Beautiful, Sheila tornerà in circolazione dopo il processo a suo carico per la sparatoria a Finn e Steffy, e non perderà la speranza di farsi perdonare dal figlio, nonostante le angherie alle quali l'ha sottoposto durante il periodo in clinica.

In un pomeriggio assolato come tanti, Finn e Kelly si troveranno in spiaggia, ma il medico perderà di vista la figlia di Steffy, che si avventurerà da sola nell'oceano molto mosso.

Un'onda travolgerà la piccola, che sparirà pericolosamente tra le onde. Sheila, che osserverà la scena da lontano, correrà subito verso il mare.

Anticipazioni americane Beautiful: Sheila salva la vita a Kelly

La povera Kelly starà per annegare, dibattendosi tra le onde. Sheila, capendo che potrebbe consumarsi una tragedia, correrà verso di lei salvandola da morte certa. La dinamica sarà piuttosto confusa, come raccontano le trame delle nuove puntate di Beautiful pubblicate sui siti americani.

Fatto sta che, in una scena della soap opera, si vedrà Finn riportare Kelly sulla terraferma, spaventato per quanto accaduto. Kelly non riporterà alcuna conseguenza, se non quella di avere ricordi molto contrastanti. Per Finn, invece, le cose si metteranno davvero male, come mai?

Spoiler Usa Beautiful: Finn rischia di perdere la sua famiglia

Finn ringrazierà Sheila per aver salvato Kelly, mettendo da parte tutto ciò che è accaduto in passato. Tuttavia, come svelano le anticipazioni, questo fatto metterà nei guai Finn, perché Steffy sarà furiosa quando verrà a sapere che la figlia stava per morire per una disattenzione del marito, con il quale è già in crisi da tempo.

Sembra che, almeno in questa occasione, il personaggio di Sheila compia un atto eroico, seppur incombendo nell'ombra. Invece di sfruttare la situazione a suo favore, la madre di Finn ha messo a repentaglio se stessa salvando la vita di Kelly. Attenzione, perché se la piccola Kelly sarà grata a Sheila, qualcuno le darà delle spiegazioni che le confonderanno.

Di chi si tratta e quale è il suo fine? Non resta che seguire le nuove anticipazioni di Beautiful per scoprire come evolveranno le trame.