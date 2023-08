Un Posto al sole andrà in onda ancora una settimana, dal 7 all'11 agosto, prima della consueta pausa estiva. Le prossime puntate saranno decisive per le vicende di Marina e Lara che potrebbero conoscere la loro fine.

Roberto avrà un malore e sarà trasportato d'urgenza in ospedale. Si temerà per la sua vita e tutto farà presagire che si tratti di una reazione alla scoperta delle bugie di Lara.

Marina capirà infatti che la signora Martinelli ha mentito facendo credere a tutti che Tommaso fosse il figlio suo e di Roberto, ma non avrà prove sufficienti per incastrarla.

Un Posto al sole: Marina approfitterà di una visita di Lara e Roberto per prendere un oggetto di Tommy

Le puntate di Un posto al sole da 7 all'11 agosto vedranno in primo piano le intricate vicende di Lara, Marina e Roberto. Il complicato groviglio di bugie messo in atto dalla perfida Lara pur di non perdere Ferri, presto verrà sbrogliato da Marina, già al lavoro da giorni per raggiungere il suo obiettivo. Nei prossimi giorni, la donna potrà finalmente mettere le mani su un oggetto di Tommaso e farlo analizzare, ottenendo così la prova schiacciante che il bambino non è il figlio di Roberto. Per riuscire nel suo intento, però, Marina avrà bisogno di un oggetto del piccolo e avrà una buona occasione a suo favore.

Roberto e Lara, infatti, si recheranno a Palazzo Palladini per fare un sopralluogo in vista della festa per il battesimo.

Prossime puntate di Un Posto al sole: Lara pronta a rispondere alle accuse di Marina

Lara e Marina saranno protagoniste assolute de Un Posto al sole nell'ultima settimana prima delle vacanze. Nella puntata di venerdì 11 agosto, la signora Giordano sarà a un passo dal rivelare a Roberto la verità sul piccolo Tommaso, quando Lara si esibirà in un'altra mossa per metterla in difficoltà.

La situazione potrebbe così essere ribaltata a sfavore di Marina, ma è probabile che dopo un attimo di confusione si riesca a trovare il bandolo della matassa. Roberto, infatti, avrà un malore e sarà trasportato urgentemente in ospedale. L'uomo sarà in pericolo di vita, cosa è successo?

Il malore di Roberto farà preoccupare tutti

Nelle puntate che precedono la pausa estiva a Un Posto al sole ci sarà il malore inaspettato di Roberto Ferri dunque a creare ulteriore tensione. È molto probabile, quindi, che l'imprenditore si sentirà male dopo aver scoperto che Tommaso non è suo figlio e che Lara gli ha mentito per mesi.

Nelle ultime puntate, Roberto ha dimostrato di essere molto legato al bambino per cui spesso ha fatto emergere il suo lato più tenero. Scoprire che Tommaso non è suo figlio, quindi, potrebbe essere per lui uno shock talmente forte da farlo stare male anche fisicamente. Sarà davvero andata così?