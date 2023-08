La Promessa è la nuova soap opera in onda su Canale 5 che ha conquistato l'interesse dei telespettatori. Che cosa succede nelle nuove puntate? Le anticipazioni raccontano che Petra serve un tè avvelenato alla baronessa per ordine di Cruz, intenzionata a ucciderla. Intanto Jana sta sempre più male per via della punizione di Jimena, che l'ha costretta ad andare a lavorare nei campi dei suoi genitori fino allo stremo delle sue forze.

Pia è preoccupata per via della gravidanza e delle conseguenze che avrà il matrimonio con Gregorio, combinato da Cruz contro la loro volontà.

Questo e molto altro ancora nei prossimi episodi, di seguito le trame dettagliate.

La Promessa nuove anticipazioni: Jana malata per colpa di Jimena

Come svelano le nuove anticipazioni La Promessa, Jimena caccerà Jana dalla villa dopo aver scoperto che è stata lei, insieme a Catalina, a riparare l'aereo di Manuel con la speranza di fargli recuperare la memoria.

Jana lavorerà fino allo stremo, costretta a restare nei campi giorno e notte senza pause. Solo dopo diverso tempo tornerà alla villa in condizioni disperate, anche se nessuno immaginerà che cosa le sia successo.

Manuel chiederà spiegazioni a Jimena, ma lei sarà molto abile a inventare delle scuse. Intanto Cruz proporrà a Lorenzo di uccidere la baronessa in modo da riavere la loro parte di eredità.

Ovviamente non saranno loro a sporcarsi le mani.

Anticipazioni La Promessa: il piano di Cruz e le false scuse di Jimena

Continuando con le anticipazioni de La Promessa, Jana sarà in punto di morte per colpa di Jimena, ma nonostante le sue condizioni siano preoccupanti Cruz e Petra pretenderanno che lavori. La servitù, a quel punto, unirà le forze per svolgere i compiti di Jana al suo posto.

Jimena, per non far insospettire Manuel, porgerà le sue scuse alla giovane, assicurandole di non essere a conoscenza delle angherie dei suoi genitori. Nel frattempo si avvicinerà il matrimonio di Pía con Gregorio, voluto a tutti i costi da Cruz dopo che scoprirà che la governante è incinta.

La baronessa annuncerà che lascerà la villa, ma non prima di aver preso la sua parte di eredità.

Non sa che Cruz non lo permetterà così facilmente, visto che ha intenzione di porre fine alla sua vita.

Spoiler La Promessa, Lorenzo tradisce Cruz

Alla villa continueranno i misteri. Curro continuerà a indagare sulle sue origini. Il giovane parlerà con Lorenzo avanzando l'ipotesi che Eugenia non sia la sua vera madre.

Curro chiederà poi a Lorenzo il permesso di visitare Eugenia in sanatorio, deciso a scoprire tutto il possibile sul suo passato.

Questo dopo essere venuto a conoscenza che Eugenia è su una sedia a rotelle per colpa di suo padre, retroscena raccontato da Cruz, che non si farà scrupoli davanti a niente e a nessuno. La nobildonna non sa che Lorenzo la tradirà, mettendo in guardia la baronessa.

Peccato che il suo intento non vada a buon fine.

Petra serve un tè avvelenato alla baronessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz ordinerà l’omicidio della baronessa, ma il suo piano andrà come previsto? La nobildonna non sa che Elisa e Lorenzo sono amanti, e che in realtà sono alleati contro di lei a loro volta. Il destino, però, giocherà a sfavore della baronessa.

Cruz è furba e non si macchierà di un delitto. Sarà Petra a servire a Elisa un tè avvelenato che sarà sul punto di bere: Lorenzo riuscirà a fermarla in tempo? Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera.