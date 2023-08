A poco più di un mese di distanza dal loro allontanamento, Belen e Stefano tornano al centro del Gossip per alcuni dubbi che starebbero nascendo tra i curiosi e gli addetti ai lavori sulle loro ultime mosse.

Il giornalista Giuseppe Candela ha riportato il racconto che persone molto vicine all'ex coppia gli avrebbero fatto su questo discusso addio: tra i DeMartinez, infatti, ci sarebbe ancora un rapporto solido, dunque questa frattura servirebbe solo per permettere ad entrambi di lavorare in Tv o nelle pubblicità.

Aggiornamenti sul privato di Belen

E se Belen e Stefano non si fossero lasciati davvero? Questo è il sospetto che sta nascendo in fan ed esperti di gossip nelle ultime ore, ovvero dopo che il settimanale Oggi ha condiviso un'indiscrezione sulla coppia.

Lo scorso 10 agosto, infatti, sono emersi dei rumor secondo cui tra Rodriguez e De Martino non ci sarebbe stata nessuna rottura nell'ultimo periodo, anzi, il loro rapporto sarebbe più solido che mai.

"Persone vicine a loro parlano di strategia mediatica finalizzata ad aumentare le quotazioni di entrambi sul mercato Tv e pubblicitario", ha riportato Giuseppe Candela.

Anche gli avvistamenti di Belen con Elio Lorenzoni e i nostalgici post Instagram di De Martino sarebbero mosse studiate a tavolino per rimanere al centro dell'attenzione in un periodo in cui gli impegni lavorativi scarseggiano, soprattutto per la showgirl argentina.

La frecciatina di Belen con il video sui cervi

Queste voci sembrano cozzare con i comportamenti che Belen e Stefano hanno assunto nell'ultimo mese: al rientro da una vacanza con i bambini, infatti, i due si sono tolti la fede e hanno cominciato a godersi l'estate ognuno per conto proprio.

Belen, in particolare, è stata paparazzata e avvistata più volte in compagnia dell'imprenditore Lorenzoni, con il quale si starebbe frequentando da poche settimane e in modo riservato.

Sui social, però, la conduttrice starebbe lanciando dei messaggi ai fan e forse anche a De Martino: l'altro giorno ad esempio, Belen ha postato su Instagram un filmato che sembrava riferirsi ai presunti tradimenti dell'ex marito.

Sul profilo di Rodriguez, infatti, è possibile vedere il video con protagonisti alcuni cervi: secondo alcuni, queste immagini sarebbero una conferma indiretta alle voci sui flirt che Stefano De Martino avrebbe avuto anche durante il matrimonio.

La solidarietà tra Belen ed Emma Marrone

Con un paio di mosse social, dunque, Belen avrebbe confermato di essere stata tradita più volte da Stefano e, a darle manforte, è stata anche un'altra vecchia conoscenza del conduttore napoletano.

Tra i tanti "mi piace" ricevuti dal video sui cervi spicca quello di Emma Marrone: la cantante, che in passato ha fatto coppia con De Martino per circa quattro anni, ha apprezzato il post Instagram di Belen.

In queste ultime ore, invece, si è diffusa una voce secondo cui tra i DeMartinez non ci sarebbe stata alcuna separazione e che il recente allontanamento sarebbe una strategia per ovviare alla mancanza di impegni in televisione, soprattutto per Rodriguez.

Dopo aver lasciato Tu sì que vales e non essere stata riconfermata alla guida de Le Iene, al momento Belen non ha programmi ai quali lavorare nella stagione televisiva che inizierà a settembre: dopo oltre un decennio, dunque, la showgirl argentina si vedrà costretta a prendersi una pausa in attesa di ricevere nuove proposte professionali.