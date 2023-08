Belen Rodriguez senza freni sui social e lancia nuove frecciatine su Stefano De Martino, il suo ormai ex compagno.

I due si sono ufficialmente lasciati e ormai da un po' di tempo non si mostrano più insieme. In queste settimane non sono mancate indiscrezioni sul loro addio così come non sono mancate le frecciatine social.

E, proprio in queste ore, Belen è tornata all'attacco postando dei contenuti che non sono affatto passati inosservati, con tanto di like social da parte di Emma Marrone. La showgirl argentina ha pubblicato prima un video in cui si tocca la testa e poi uno con i cervi che fanno bella mostra delle loro corna.

L'addio tra Belen e Stefano De Martino: i due lontani e divisi

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Belen e Stefano è giunta nuovamente al capolinea dopo un ritorno di fiamma che sembrava essere quello definitivo.

I due si erano giurati "amore eterno" e, in una serie di interviste, la showgirl argentina aveva più volte ribadito che questa volta non sarebbero tornati indietro, pronti a riprendere in mano le redini del loro matrimonio.

Le cose, però, sono andate diversamente e nel corso di questa estate, si è arrivati all'ennesima rottura tra i due protagonisti dello showbiz italiano.

In queste ore, a destare attenzione sono stati dei post di Belen, che ha mandato l'ennesima frecciatina al suo ormai ex fidanzato.

La frecciatina di Belen su Stefano De Martino: 'corna' sui social e Emma approva (Foto)

L'ex conduttrice di Tu si que vales ha pubblicato una storia in cui si dà dei colpetti sulla testa, dopodiché ha pubblicato un post con dei cervi, dove compaiono in bella mostra le loro corna. A quanto pare De Martino l'avrebbe tradita.

Insomma, una stoccata a tutti gli effetti che la showgirl argentina ha voluto lanciare sui social e tra i tantissimi che hanno messo "like" al suo post, compare anche Emma Marrone.

La cantante salentina, ex fidanzata storica di Stefano De Martino (ai tempi della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi) sembra aver approvato il post social della showgirl argentina.

In queste ore Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story in cui si dà dei “colpetti” sulla testa e un post con dei cervi 👀 pic.twitter.com/L8suj8vYn1 — Trash Italiano (@trash_italiano) August 10, 2023

Situazione diversa, invece, per Stefano De Martino: il conduttore, attualmente sta cercando di tenersi lontano e distante dal mondo del Gossip.

Stefano De Martino tace su Belen e si gode il piccolo Santiago

In queste ore, infatti, Stefano è volato in America assieme al piccolo Santiago, per godersi una vacanza "padre-figlio" in solitaria.

Il conduttore di Stasera tutto è possibile non ha ancora proferito parola su questa ennesima rottura definitiva con la showgirl argentina, ma potrebbe farlo nel corso della prima puntata di Belve, la trasmissione di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, pronta ad ospitarlo in studio già alla prima puntata della nuova stagione.

Sarà questa l'occasione in cui De Martino farà chiarezza su quanto è accaduto questa estate con Belen? Lo scopriremo a settembre.