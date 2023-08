Cristina Scuccia, l’ex suora vincitrice di The Voice of Italy e concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, non farà parte del cast della nuova stagione di Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti su Rai 1. Il motivo della sua esclusione sarebbe legato a delle richieste particolari che la cantante avrebbe fatto alla produzione, ma che non sarebbero state accettate.

Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più, Cristina Scuccia avrebbe chiesto di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni, per rispettare la sua fede e la sua immagine.

Una richiesta che non è piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, che ha preferito sostituirla con un’altra artista.

Jo Squillo potrebbe sostituire Cristina Scuccia in Tale e Quale Show

Il nome che circola come possibile sostituta di Cristina Scuccia è quello di Jo Squillo, la famosa cantante e showgirl degli anni '80, nota per i suoi successi come Siamo donne, Skizzo skizzo e Ti ricordi di me. Jo Squillo ha già partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Ballando con le stelle, Celebrity MasterChef e La pupa e il secchione.

Tale e Quale Show tornerà in onda dal 22 settembre con la tredicesima edizione che vedrà in gara: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli.

Confermata anche la coppia comica formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che dovranno affrontare delle “imprese canore” ogni settimana.

Il programma sarà giudicato dalla solita giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che dovranno valutare le performance dei concorrenti in base alla somiglianza vocale e fisica con i personaggi imitati.

Il pubblico da casa potrà votare tramite l’app ufficiale di Rai Play.

Tale e Quale Show è uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico italiano, che ogni anno si diverte a scoprire le trasformazioni dei vip in cantanti famosi. Tra le imitazioni più riuscite delle scorse edizioni ci sono quelle di Lidia Schillaci in Whitney Houston, Francesco Monte in Ricky Martin, Sergio Friscia in Renato Zero e Alessandra Drusian in Mina.

Cristina Scuccia, da suora a cantante: la sua carriera dopo The Voice of Italy

Cristina Scuccia, dopo aver vinto The Voice of Italy nel 2014, ha intrapreso una carriera musicale che l’ha portata a pubblicare tre album e a partecipare a diversi programmi televisivi. La sua vittoria al talent show le ha permesso di ottenere un contratto discografico con la Universal Music Italia, con cui ha pubblicato il suo primo album Sister Cristina nel 2014, contenente cover di brani famosi come Like a Virgin di Madonna e True Colors di Cyndi Lauper

Nel 2016, Cristina Scuccia ha pubblicato il suo secondo album Felice, composto da brani inediti in italiano e in inglese, tra cui il singolo Blessed Be Your Name.

Nel 2018, ha partecipato alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, classificandosi al quarto posto. Nello stesso anno, ha pubblicato il suo terzo album Cristina, che include il brano Amazing Grace cantato con il tenore Andrea Bocelli

Nel 2020 ha annunciato di aver lasciato la vita religiosa e di aver cambiato il suo nome d’arte in Cristina, dichiarando di aver preso questa decisione dopo un lungo percorso di crescita personale e spirituale, e di aver mantenuto un rapporto di stima e affetto con le sue ex consorelle.

Cristina continua a dedicarsi alla musica e alla televisione, partecipando come ospite a vari programmi come Verissimo, Domenica In, Stasera tutto è possibile e l'isola dei famosi.