Le nuove puntate di Un posto al sole trasmesse dopo la sosta estiva, potrebbero essere caratterizzate dalla resa dei conti tra Marina e Lara.

Per le due nemiche giurate della soap sarebbe in arrivo il fatidico e tanto atteso colpo di scena clamoroso che potrebbe portar fuori la verità su quanto è successo.

In particolar modo, Marina potrebbe smascherare finalmente le bugie di Lara [VIDEO]e metterla seriamente nei guai con la giustizia.

La resa dei conti tra Marina, Lara e Roberto nella soap Un posto al sole

Nel dettaglio, le ipotesi sulle nuove trame di Un posto al sole non escludono che Marina possa finalmente prendersi la sua rivincita su Lara e in tal modo metterla definitivamente con le spalle al muro.

La perfida e astuta Martinelli, ancora una volta, riuscirà ad avere la meglio nel finale della stagione attualmente in onda su Rai 3 e riuscirà in tal modo a mettere alle strette la sua nemica, che era sul punto di smascherarla.

Marina, infatti, intende andare fino in fondo per cercare di portare alla luce la verità sul piccolo Tommaso e dimostrare apertamente e pubblicamente, che quel bambino non è il figlio di Roberto Ferri.

Lara, però, consapevole del rischio che sta correndo, cercherà di fare il possibile per evitare il peggio e fare in modo che il suo segreto non venga alla luce.

Marina pronta a smascherare Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole

La situazione potrebbe degenerare nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole previste durante la stagione autunnale.

Questa infinita vicenda legata a Marina, Roberto e Lara potrebbe giungere definitivamente al capolinea e in tal modo, veder trionfare la signora Giordano.

Marina, infatti, dopo aver indagato a lungo sul piccolo Tommaso, potrebbe riuscire a trovare quelle verità che ha cercato a lungo e in tal modo scoprire e avere le prove certe del fatto che il bambino non sia il figlio naturale di Roberto Ferri.

Lara finisce in carcere nelle nuove puntate di Un posto al sole?

In questo modo, quindi, Lara si ritroverebbe messa con le spalle al muro e, soprattutto, costretta a prendersi le sue responsabilità per questo piano diabolico e al tempo stesso spietato.

Roberto, quindi, potrebbe finalmente venire a conoscenza del terribile inganno che la signora Martinelli ha portato avanti per tutto questo tempo, a sua insaputa.

Un vero e proprio choc per Ferri, dato che in questi mesi ha dimostrato di provare un affetto sincero e veritiero nei confronti del piccolo Tommy.

Di conseguenza, l'emergere della verità sulle bugie di Lara potrebbe condannare la donna ad una dura pena: non si esclude, infatti, che l'ex compagna di Ferri possa finire in carcere e pagare così il suo conto con la giustizia per questo tremendo piano.