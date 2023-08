Cambio programmazione Mediaset in occasione del Ferragosto. Le novità del palinsesto riguarderanno la fascia del primo pomeriggio, dove ci saranno delle variazioni legate alla messa in onda delle consuete soap opera pomeridiane.

La Promessa e My home my destiny, entrambe amate e seguite dal pubblico di Canale 5, non saranno trasmesse nelle giornate del 14 e 15 agosto.

Situazione diversa, in queste giornate di festa, per Terra amara che continuerà ad andare in onda seppur con le repliche della prima stagione.

Sospese La Promessa e My home my destiny: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del Ferragosto, prevede lo stop de La Promessa e My home my destiny.

Gli spettatori e appassionati delle due soap che, il 14 e 15 agosto, si collegheranno dalle 14:45 su Canale 5 per seguire le nuove puntate, si ritroveranno a fare i conti con una brutta sorpresa.

Mediaset ha scelto di interrompere la messa in onda delle puntate in prima visione assoluta, le quali saranno ripristinate nuovamente a partire dal 16 agosto, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia del primo pomeriggio.

Terra amara in onda in replica: cambio programmazione Mediaset Ferragosto

Situazione diversa, invece, per Beautiful e Terra amara che saranno regolarmente in onda seppur con delle puntate in replica [VIDEO].

In particolar modo della soap turca, saranno ritrasmesse le puntate della prima stagione e andrà in onda eccezionalmente per le giornate del 14 e 15 agosto, nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 17:35 circa.

A seguire, poi, ci sarà il consueto appuntamento quotidiano con Un altro domani: il 14 e 15 agosto, la soap spagnola inizierà alle 17:40 circa, mentre dal 16 agosto riprenderà la sua consueta programmazione con doppia puntata quotidiana, dalle 16:45 in poi.

I colpi di scena non mancheranno al ritorno dalla pausa estiva, in particolar modo per tutti gli appassionati de La Promessa.

Cosa succede nelle nuove puntate de La Promessa dopo la pausa di Ferragosto

Le anticipazioni rivelano che Jimena porterà avanti il suo piano diabolico per cercare di convolare a nozze, al più presto, con Manuel.

Un matrimonio che non sarà per niente facile da accettare per il ragazzo che, in questi mesi, ha capito di provare un forte interesse nei confronti della domestica Jana.

I due, però, sono consapevoli del fatto che il loro sia un amore impossibile, motivo per il quale Manuel si ritroverà ad accettare le nozze con Jimena e si dirà così pronto ad iniziare questa nuova vita al fianco della donna.

Il matrimonio tra i due si svolgerà all'interno del palazzo e finirà per spezzare il cuore di Jana, costretta ad assistere al fatidico evento.