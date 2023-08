Cambio programmazione per Terra amara nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. Dal 13 agosto in poi, infatti, l'appuntamento con le puntate inedite della soap opera non troverà più spazio nel daytime della rete ammiraglia.

Uno stop dovuto alla settimana di Ferragosto, periodo in cui la maggior parte degli spettatori Mediaset, potrebbe non essere davanti ai televisori per seguire le nuove puntate.

A quel punto, al posto degli episodi inediti, ci sarà spazio per le repliche delle puntate della prima stagione.

Dal 13 agosto sospese le puntate inedite di Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per Terra Amara partirà da domenica 13 agosto, quando verrà sospesa la messa in onda delle puntate inedite.

I vertici Mediaset hanno scelto di modificare il palinsesto della rete ammiraglia ecco che, in occasione della settimana di Ferragosto, non ci sarà spazio per la messa in onda di puntate inedite in prima visione assoluta.

Di conseguenza, gli appassionati della soap dovranno fare a meno delle vicende dei protagonisti di Cukurova per qualche tempo, ma potranno comunque contare sulla messa in onda delle repliche della prima serie.

Dal 13 agosto in poi, infatti, saranno riproposte le prime puntate di Terra amara nella fascia del pomeriggio: cambierà anche la durata complessiva della soap.

Come cambia la programmazione di Terra amara dal 13 agosto in poi

Nel dettaglio, domenica 13 agosto la soap sarà trasmessa in replica dalle 15 alle 17 circa; poi lunedì 14 e martedì 15 agosto, ci sarà spazio per una mini maratona nel daytime pomeridiano Mediaset, con le repliche che andranno in onda dalle 14:15 alle 17:40 circa.

Dal 16 agosto, invece, con il ritorno de La Promessa e My home my destiny in prima visione assoluta, si tornerà alla consueta programmazione della soap turca, dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Questa programmazione speciale di Terra amara andrà avanti fino a domenica 20 agosto.

Demir indaga sulla morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Per vedere in onda le nuove puntate della soap opera in prima visione assoluta, bisognerà attendere lunedì 21 agosto, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia del pomeriggio.

Le anticipazioni rivelano che si ripartirà dalla drammatica morte di Hunkar: dopo la sua brutale uccisione, la donna verrà ritrovata in un campo abbandonato da suo figlio.

Sarà Demir, quindi, a scoprire che sua mamma è stata brutalmente uccisa: quel momento sarà pieno di dolore e rabbia per il ricco imprenditore che da lì in poi vorrà sapere tutta la verità su quanto è accaduto a sua madre per renderle giustizia.