Cambio programmazione per La Promessa in occasione della settimana di Ferragosto. La fortunatissima soap opera spagnola che sta appassionando sempre più il pubblico subirà delle sostanziali modifiche nella fascia del pomeriggio.

I vertici Mediaset, infatti, hanno scelto di stoppare la messa in onda degli episodi inediti per due giornate, il 14 e 15 agosto, così da evitare a fan e appassionati di perdersi degli eventi clou durante il periodo centrale dell'estate.

Cambio programmazione La Promessa: la soap si ferma per Ferragosto

Nel dettaglio, il cambio programmazione per La promessa si verificherà in occasione della settimana di Ferragosto, quando risulta sospesa la messa in onda in prima visione assoluta su Canale 5.

Lunedì 14 e martedì 15 agosto, coloro che si collegheranno alle 14:45 su Canale 5 per seguire i nuovi episodi della soap spagnola con protagonisti Manuel, Jana e Jimena, resteranno profondamente delusi.

La messa in onda de La Promessa risulta sospesa dalla programmazione Mediaset per due giorni e, al posto della soap, ci sarà spazio per dei film sentimentali.

Uno stop di due giorni che, in questo modo, eviterà ai fan di perdersi le nuove puntate nel periodo centrale delle vacanze estive.

Quando ritornano le nuove puntate de La Promessa nella fascia del pomeriggio di Canale 5

Tuttavia, le nuove puntate de La Promessa torneranno regolarmente a partire da mercoledì 16 agosto, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 15:45 circa.

Da settembre, invece, potrebbe esserci un ulteriore cambio di programmazione per la soap opera spagnola in daytime: le nuove puntate potrebbero slittare alle 16:30 e fare da traino alla nuova edizione di Pomeriggio 5, il talk show condotto quest'anno da Myrta Merlino, la quale prenderà ufficialmente il posto di Barbara d'Urso nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

In attesa di vedere in onda le nuove puntate de La promessa su Canale 5, le anticipazioni spagnole della soap rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Manuel lotta tra la vita e la morte: anticipazioni La Promessa nuove puntate spagnole

Uno di questi avrà come protagonista Manuel, il quale si ritroverà coinvolto in un drammatico incidente aereo.

In un primo momento l'uomo verrà dichiarato morto, poi però si scoprirà che è riuscito a salvarsi ma le sue condizioni di salute appariranno drastiche.

Manuel si ritroverà a lottare tra la vita e la morte in un letto di ospedale: il suo quadro clinico desterà non poche preoccupazioni tra i suoi familiari e anche Jana non potrà che essere profondamente addolorata per il suo amato, che rischia seriamente di non farcela.