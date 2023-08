Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati per l'ennesima volta. Tramite il suo profilo Twitter, l'imprenditore veneto ha spiegato che la sua fidanzata ha infatti accettato un lavoro che la porterà lontano da casa per molti mesi, da qui la decisione di separarsi una volta per tutte. Tra i due ex gieffini c'era stato l'ennesimo ritorno di fiamma da poche settimane, nelle ultime ore dunque una nuova incomprensione.

Le parole di Daniele

Tramite un post pubblicato sul proprio account, Daniele Dal Moro ha annunciato dunque la fine della relazione con Oriana Marzoli. Alla base del nuovo litigio c'è un progetto di lavoro accettato dall'influencer che la porterà lontano da Verona per alcuni mesi: “Comunque ragazzi molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente.

lo non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose. Basta. Non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla. Tanto tra non molto capirete. Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile, per il mio ideale di amore” recita il post.

Oriana Marzoli ha scelto la via del silenzio

Mentre Daniele Dal Moro ha deciso di raccontare l'accaduto, Oriana Marzoli ha preferito la via del silenzio smettendo tuttavia di seguire l'account Instagram del suo ormai ex fidanzato.

Nei precedenti litigi, la coppia nata al Grande Fratello Vip 7 era riuscita sempre a trovare un punto d'incontro. Non è chiaro se i due riusciranno a chiarire nuovamente o se ci si trovi davanti ad un punto di non ritorno.

La reazione di alcuni utenti del web

L'ennesimo scossone nel rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non è passato inosservato agli "Oriele".

Moltissimi utenti sono apparsi rassegnati poiché non è la prima volta che accade una cosa simile. Tra i vari commenti social c'è anche chi ha sostenuto come la coppia abbia provato in tutti i modi ad andare d'accordo salvo poi scontrarsi sempre con un'incompatibilità di base. Un fan si è detto fiducioso che se c'è un reale sentimento, anche questa volta arriverà un chiarimento.

Un altro fan, invece, ha criticato Oriana insinuando come abbia anteposto il lavoro all'amore. Al contrario, un utente ha insinuato che Daniele dovrebbe rispettare le scelte della propria compagna.