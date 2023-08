Continua il tira e molla tra due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: il 2 agosto, infatti, Daniele ha annunciato una nuova rottura con Oriana, l'ennesima da quando si sono fidanzati all'interno della casa del reality. Con alcuni messaggi postati sui social network, Dal Moro ha spiegato che i progetti lavorativi che ha Marzoli non combaciano con la sua idea d'amore e di relazione stabile, da qui l'addio.

Aggiornamenti sulla coppia nata al Grande Fratello Vip

Edoardo e Antonella non sono gli unici ex del Grande Fratello Vip a finire costantemente al centro del Gossip per il loro litigioso rapporto: a differenza dei "Donnalisi" che non sono mai tornati ufficialmente insieme dopo la rottura, Daniele e Oriana stanno avendo una sorta di "tira e molla" quasi ogni mese.

La mattina di mercoledì 2 agosto, infatti, i fan della coppia hanno cominciato ad allarmarsi quando si sono accorti che la venezuelana ha smesso di seguire il fidanzato su Instagram: poche ore dopo, puntuale come sempre, ci ha pensato lo stesso Dal Moro a spiegare cosa è successo.

"Io non voglio più stare con lei perché le decisioni che ha preso per la sua vita non combaciano con il mio ideale di amore, e quindi di relazione", ha fatto sapere il veneto tramite i social network.

Il silenzio della finalista del Grande Fratello Vip

"La nostra storia non va bene di per sé, se poi si deve stare distanti per tanto tempo le cose non possono far altro che peggiorare", ha aggiunto il concorrente del Grande Fratello Vip, in merito alle cause di quest'ultima rottura con Oriana.

Stando a quello che si vocifera sui social network il 2 agosto, la venezuelana avrebbe accettato alcune proposte di lavoro in Spagna, quindi dovrebbe vivere lontana dal fidanzato per gran parte dell'anno e questo a lui non va proprio giù. "Basta, non ho più nulla da dire", ha scritto ancora Dal Moro sul web stamattina.

Visto che Marzoli tace su questo nuovo addio, ci sta pensando l'ormai ex compagno ad aggiornare fan e curiosi con diversi sfoghi social.

"Io sono innamorato ma ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con lei questa cosa non è possibile", ha proseguito Daniele.

Altra frattura tra i protagonisti del Grande Fratello Vip

Quelli che i fan del Grande Fratello Vip hanno ribattezzato "Oriele", dunque, sono un'altra volta ai ferri corti: non è passato neppure un mese da quando la coppia si è ritrovata, che già si parla di un nuovo addio.

Oriana non si è ancora esposta su questa novità che riguarda il suo privato, ma il gesto che ha compiuto su Instagram (eliminare Daniele dalle persone che segue) sembra valere più di mille parole. Da quando hanno lasciato la casa di Cinecittà, comunque, i due si sono lasciati almeno tre volte e sempre per ragioni differenti: gelosia, incompatibilità e ora progetti futuri che non combaciano sono solo alcuni dei motivi che hanno contribuito alle fratture tra Dal Moro e Marzoli.

Anche tra Antonella ed Edoardo le cose non vanno affatto bene: stando alle ultime indiscrezioni, la giovane avrebbe fatto di tutto pur di convincere Donnamaria a dare un'altra chance al loro rapporto, ma lui si sarebbe sempre opposto.

Anche se di recente si sono incontrati per partecipare a degli eventi programmati quando erano ancora una coppia, tra i "Donnalisi" non c'è stato nessun ritorno di fiamma, anzi hanno anche smesso di seguirsi sui social.

Gli unici che sembrano filare d'amore e d'accordo, sono gli "Incorvassi": Micol e Tavassi sono prossimi alla convivenza e in queste ore sono volati insieme in Sicilia per una romantica vacanza nei luoghi dove lei è nata e cresciuta.