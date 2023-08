Mirko e Greta hanno deciso di avviare una frequentazione al termine di Temptation Island. Martedì 1° agosto, la coppia ha postato un video che ha fatto indignare moltissimi utenti del web: l'ex fidanzato di Perla ha guardato più volte il telefono mentre guidava la macchina. Nel dettaglio, la sua nuova fiamma ha iniziato a girare un video e lui in più occasioni si è anche distratto per baciarla.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Mirko è arrivato a Temptation Island con Perla, ma al momento del falò di confronto la coppia ha deciso di prendere due strade differenti dopo 5 anni.

Terminata l'esperienza nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, l'ex volto ha deciso di intraprendere una frequentazione con la sua tentatrice.

La neo coppia ha immediatamente condiviso moltissimi contenuti social su Instagram, ma tra questi ce n'è stato che ha fatto scoppiare la polemica. Scendendo nel dettaglio, Greta ha postato un video in diretta e in più occasioni Mirko si è girato per baciarla distraendosi dalla guida della macchina.

Il commento di alcuni utenti

Su X (ex Twitter), moltissimi utenti hanno criticato Mirko e Greta per quanto accaduto. Un utente ha ammesso di avere avuto l'ansia per tutto il video nel vedere l'ex volto di Temptation Island guardare il telefono mentre guidava l'auto.

Un altro utente ha chiesto se fosse presente una telecamera per multare Mirko. Un utente invece ha sostenuto che Mirko e Greta sono due incoscienti e per colpa loro si sarebbe potuto verificare un'incidente che avrebbe coinvolto terze persone.

Al momento la neo coppia ha preferito scegliere la via del silenzio, evitando di chiedere scusa a tutti coloro che si sono indignati per quanto accaduto in modo da non generare ulteriori polemiche.

Mirko e Greta: tatuaggio di coppia e conoscenza rispettive famiglie

A quanto pare Mirko e Greta sembrano fare sul serio. I due hanno deciso di conoscersi meglio lontano dai riflettori e hanno anche bruciato le tappe: nella puntata finale di Temptation Island un mese dopo, i due si sono presentati insieme e hanno mostrato un tatuaggio sull'avambraccio.

Ma non è tutto, perché Greta ha rivelato di avere già presentato la sua famiglia a Mirko e viceversa. Inoltre guardando il profilo Instagram della mamma di Greta, i tre si sono mostrati insieme durante una gita in barca. La suocera di Mirko lo ha anche difeso dalle critiche di alcuni utenti sull'atteggiamento avuto nei confronti della sua ex Perla.

Infine il giovane ha deciso di rimuovere dal suo profilo tutte le foto del passato in compariva la sua ex Perla, mentre nel nuovo account compaiono solamente due foto: una sua e una insieme alla nuova fidanzata.