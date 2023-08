Dopo giorni di silenzio, Oriana Marzoli è riapparsa sui social network con un annuncio che ha spiazzato i fan del Grande Fratello Vip. L'influencer ha informato follower e curiosi della fine della storia d'amore con Daniele Dal Moro: la coppia che si è formata all'interno della casa più spiata d'Italia, dunque, è scoppiata un'altra volta per motivi che i due hanno preferito non rendere pubblici. La venezuelana ha parlato a nome di entrambi, ribadendo che la rottura non è dipesa dalla mancanza d'amore ma da altri fattori.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Risale a un paio di giorni fa il post Ig con il quale Oriana aveva ufficializzato la pace con Daniele: in una serie di scatti che ha condiviso con i suoi oltre 2 milioni di follower, la ragazza aveva scelto quello in cui baciava il fidanzato per confermare il ritorno di fiamma appena avvenuto.

Oggi, giovedì 31 agosto, la venezuelana è riapparsa sui social network con un messaggio che ha lasciato senza parole i fan "Oriele": la storia d'amore con Dal Moro è finita un'altra volta e pare che non ci siano margini per un ennesimo riavvicinamento.

Marzoli ha deciso di raccontare come stanno le cose con un tweet che tutti i siti di Gossip stanno iniziando a riportare per documentare l'addio tra i due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratelo Vip.

Lo sfogo della concorrente del Grande Fratello Vip

"Ragazzi, è finita. Non sono qui per dare spiegazioni, ma parlo a nome di tutti e due", ha esordito Oriana nel messaggio social con il quale ha annunciato l'ennesima rottura con Daniele.

La giovane ha precisato di essersi esposta dopo aver consultato Dal Moro, quindi anche lui ha deciso di utilizzare Twitter per informare i fan della fine della storia d'amore nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

In merito alle ragioni che hanno portato a quest'ultimo allontanamento, l'influencer è rimasta sul vago ma ha chiarito che non hanno a che fare con il sentimento che lei e l'ormai ex fidanzato hanno sempre provato l'uno per l'altro.

"Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza d'amore. Quello c'è e anche tanto, ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe", ha fatto sapere la ragazza ai sostenitori della coppia ribattezzata "Oriele".

La venezuelana ha concluso il suo sfogo chiedendo rispetto sia per lei che per Daniele, entrambi molto provati dalla fine di una relazione nella quale hanno creduto fino all'ultimo.

Il tira e molla dopo il Grande Fratello Vip

La storia tra gli "Oriele" è iniziata la scorsa primavera nella casa del Grande Fratello Vip: dopo un timido avvicinamento (prima lei ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese tra le mura di Cinecittà), Oriana e Daniele hanno deciso di provarci fidanzandosi davanti alle telecamere di Canale 5.

L'idillio tra i due è proseguito a gonfie vele anche dopo la finalissima che ha visto Marzoli classificarsi al secondo posto, tant'è che sin da subito è iniziata una convivenza nell'appartamento di lui a Verona.

Con l'arrivo dell'estate, però, i piccioncini hanno cominciato a litigare e per mesi i fan hanno assistito a rotture e a riappacificazioni pubbliche. Nei periodi in cui sono stati distanti, la venezuelana e Dal Moro se ne sono dette di tutti i colori su Instagram, Twitter e Twitch, salvo poi tornare sui loro passi perché il sentimento che provavano era più forte di ogni incomprensione.

Oggi, 31 agosto, l'influencer ha annunciato l'ennesima separazione dal fidanzato e i curiosi hanno la sensazione che potrebbe essere quella definitiva: Oriana, infatti, presto tornerà a vivere in Spagna e si dice che in programma abbia la partecipazione ad un altro reality-show.