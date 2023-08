Oriana e Daniele sono tornati insieme, un'altra volta. La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, nelle scorse ore è riapparsa sui social con un bacio che ufficializza l'ennesimo ritorno di fiamma. A far storcere il naso ad alcuni utenti della rete, però, è stata la scelta dell'influencer di confermare la serenità ritrovata con il fidanzato con un post Instagram ricco di sponsorizzazioni.

Aggiornamenti sull'amore nato al Grande Fratello Vip

Risale a pochi giorni fa la segnalazione su Oriana a casa di Daniele: i due, infatti, si sono riavvicinati di nuovo e hanno deciso di annunciarlo in modo insolito.

La sera del 22 agosto, infatti, la finalista del Grande Fratello Vip ha pubblicato su Instagram una serie di scatti, tra i quali anche uno mentre la si vede baciare Dal Moro. Con quest'immagine, dunque, gli "Oriele" hanno ufficializzato il loro ennesimo ritorno di fiamma: negli ultimi tre mesi, infatti, i piccioncini si sono lasciati e ripresi talmente tante volte che anche i fan più attenti faticano a contarle.

Un dettaglio che non è sfuggito ai curiosi, però, è che la venezuelana non ha perso l'occasione per guadagnare con il post attraverso il quale ha confermato di essere tornata in coppia con Daniele.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello Vip

In quasi tutti gli scatti che ha postato sul suo profilo Instagram martedì scorso, Oriana ha taggato un brand d'abbigliamento che corrispondeva a quello dell'abito lungo che indossava quando li ha realizzati.

La prima foto che la finalista del Grande Fratello Vip 7 ha scelto per aprire questa "raccolta", inoltre, non è quella del bacio con Daniele, ma un'immagine in cui è da sola per strada e dove in primo piano c'è il vestito a fiori che doveva sponsorizzare.

I più attenti, dunque, non hanno potuto non notare che Marzoli ha "usato" l'annuncio del ritorno di fiamma con Dal Moro per guadagnare facendo pubblicità ad un marchio di vestiario e non solo: questa mossa non è piaciuta a molti, gli stessi che non hanno perso l'occasione per criticare la ragazza e accusarla di voler monetizzare sfruttando il successo che gli "Oriele" riscuotono ancora oggi tra la gente.

Il silenzio del protagonista del Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Oriana e Daniele vengono accusati di lasciarsi e riprendersi "per finta", ovvero solo per poter guadagnare attraverso il loro lavoro sui social network. In passato, infatti, la venezuelana ha fatto altre sponsorizzazioni quando ha postato su Instagram scatti assieme al fidanzato, ma anche in alcune Stories nelle quali ha fatto promozione al suo brand di costumi da bagno mostrandosi a casa di Dal Moro senza aver ufficializzato il loro ritorno di fiamma.

I diretti interessati non si sono ancora esposti su questo argomento, ma tra gli spettatori è sempre più gettonata la teoria che entrambi starebbero sfruttando la loro relazione anche per intascare cifre importanti, ovvero quelle che mettono a disposizione i marchi di abbigliamento e non solo con i quali decidono di collaborare.

Fatto sta che tra gli "Oriele" è di nuovo tutto ok anche se attualmente Marzoli si trova in Spagna per motivi di lavoro. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha detto più volte di non riuscire a vivere una relazione a distanza (la ragazza lascerà l'Italia e tornerà a vivere a Madrid dopo l'estate), soprattutto se non ci sono basi solide.

Ad oggi, però, Oriana e Daniele si mostrano affiatati e innamorati sui social, e questo basta ai loro tantissimi sostenitori per rasserenarsi dopo settimane di negatività e voci di rottura che sono state smentite solo in questi giorni.