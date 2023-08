La soap opera turca Terra Amara continua a far emozionare parecchi telespettatori. Le anticipazioni sulle puntate in programmazione tra qualche settimana, raccontano che Fikret Fekeli (Furkan Palali) a causa della sua spietata vendetta contro il fratellastro Demir Yaman (Murat Ünalmış) metterà in pericolo la vita di uno dei protagonisti. A rischiare sarà Gaffur Taskin (Bülent Polat), mentre si troverà nella stalla del marito di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), poichè il figlio illegittimo di Adnan Yaman innesterà un incendio. Per fortuna l’ex capomastro riuscirà a scampare alle fiamme e a mettere al corrente il suo padrone Demir, del tutto ignaro di ciò che stava accadendo.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir interrompe la tresca clandestina con Umit

Nei nuovi episodi della fortunata telenovela in onda su Canale 5, Fikret stringerà un’alleanza segreta con la nuova dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral) per farla pagare al fratellastro Demir. Quest’ultimo metterà in crisi il suo matrimonio a seguito della morte del rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), proprio perchè intraprenderà una tresca clandestina con la collega di Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova): ben presto il tradimento del ricco imprenditore verrà scoperto dalla sua matrigna Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). Demir farà un passo indietro, dopo aver promesso alla sua amante di chiedere il divorzio alla moglie Zuleyha per viversi la loro relazione alla luce del sole.

In particolare l’uomo lascerà Umit, e deciderà di rimanere al fianco della madre dei suoi figli. Quest’ultima si sfogherà con Fikret, facendogli capire di essersi innamorata veramente di Demir. Il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) dopo aver consolato diverse volte la dottoressa, non perderà tempo per vendicarsi del fratellastro per aver fatto soffrire la sua amica.

Fikret distrugge la stalla del fratellastro, Gaffur sfugge alla morte

A questo punto il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman approfitterà del compleanno del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) per agire, visto che darà a fuoco alla stalla di Demir dopo aver fatto scappare i cavalli: Fikret però non si renderà conto della presenza di Gaffur, il quale si troverà nella proprietà del suo padrone per essere stato cacciato di casa dalla moglie Saniye (Selin Yeninci).

L’ex capomastro non appena rimarrà intrappolato tra le fiamme chiederà aiuto in preda al panico: fortunatamente Gaffur riuscirà a mettersi in salvo e ad avvisare Demir dell’accaduto. Per concludere tutti gli uomini di quest’ultimo uniranno le loro forze per spegnere l’incendio.