Dopo diversi tira e molla, al rientro dalla vacanza a Ibiza dove si sono ritrovati, Oriana e Daniele sono riapparsi su Instagram affiatati e uniti. L'influencer ha postato tra le sue storie un selfie a letto con il fidanzato.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Oriana e Daniele hanno fatto pace un'altra volta: la rottura che lui ha annunciato sui social i primi di agosto, è già alle spalle ed è stata la ragazza a confermarlo condividendo con i follower un momento della sua intimità.

Lunedì scorso, infatti, tra le Instagram stories dell'influencer era possibile trovare anche un selfie piuttosto privato, un autoscatto che la giovane ha fatto a sé stessa e a Dal Moro mentre erano sdraiati sul letto.

Il volto del concorrente del Grande Fratello Vip non si vede perché è coperto da un cuscino, ma Marzoli ha voluto pubblicare la foto ugualmente per far sapere che lei e il compagno erano insieme al rientro dal weekend alle Baleari.

I fan degli "Oriele" sostengono che Daniele avrebbe l'influenza da qualche giorno e che lei se ne starebbe prendendo cura standogli accanto mentre riposa.

I sospetti del pubblico del Grande Fratello Vip

La foto che la finalista del Grande Fratello Vip ha postato il 6 agosto (sempre quella in bianco e nero a letto), ha un po' distolto l'attenzione dei curiosi da una sua mossa social piuttosto insolita .Lo scorso fine settimana, infatti, Oriana ha sponsorizzato su Instagram la paparazzata della pace: tra le storie dell'influencer, infatti, era possibile trovare il video di Whoopsee dedicato ai contenuti che i fotografi hanno raccolto sulla coppia a Ibiza.

Il gesto di Marzoli ha creato parecchio chiacchiericcio, soprattutto perché è strano che un personaggio noto pubblicizzi il filmato che i paparazzi dovrebbero aver girato a sua insaputa.

"Era tutta una cosa organizzata", ha spiegato Amedeo Venza cercando di far aprire gli occhi a quei fan che ancora credono alla sincerità del tira e molla tra gli Oriele.

Il silenzio del protagonista del Grande Fratello Vip

Fatta eccezione per il selfie a letto, Oriana e Daniele non hanno ancora ufficializzato il loro ritorno di fiamma sui social network. Lui, in particolare, si sta esponendo poco su Instagram.

La finalista del Grande Fratello Vip, invece, sta lanciando indizi sulla sua chiacchierata situazione sentimentale: dopo aver sponsorizzato la paparazzata col compagno a Ibiza, Marzoli si è mostrata in camera con lui ma senza inquadrare il suo volto.

I sostenitori degli Oriele, però, in questi giorni sono più sereni perché hanno capito che la burrasca che c'è stata all'inizio di agosto, è acqua passata.

L'ultima rottura tra i litigiosi piccioncini, infatti, è durata poco più di 48 ore, un vero e proprio record se si analizzano le tante altre volte in cui sono lasciati con tanto di annuncio sui rispettivi account social.

Nonostante molto alti e bassi, la storia tra Daniele e Oriana va avanti e continua a regalare spunti di discussione agli appassionati di gossip. A differenza di Antonella ed Edoardo che non sono più tornati insieme dopo la loro prima separazione, Dal Moro e Marzoli non riescono a stare lontani per più di qualche settimana e puntualmente fanno dietrofront rispetto alle decisioni che prendono sul loro rapporto.