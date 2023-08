Da quando hanno lasciato entrambi la casa del Grande Fratello Vip, Oriana e Daniele non fanno altro che lasciarsi e riprendersi. Nel corso del weekend appena trascorso, ad esempio, la coppia si è detta addio e poi ricongiunta nel giro di 48 ore circa, un record che ha fatto insospettire fan e curiosi. Amedeo Venza, inoltre, ha fatto notare che Marzoli ha sponsorizzato la paparazzata a Ibiza, parlando di presunti accordi tra i due e l'agenzia che ha diffuso per prima le foto della pace.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Daniele e Oriana hanno litigato ma a Ibiza si sono ritrovati: sono questi gli ultimi aggiornamenti sulla chiacchierata coppia del Grande Fratello Vip 7.

In neppure tre giorni, dunque, gli "Oriele" sono riusciti a lasciarsi, rincorrersi in vacanza (Dal Moro ha raccontato sui social che la fidanzata non gli avrebbe aperto la porta al suo arrivo sull'isola) e a fare pace davanti agli obiettivi dei fotografi presenti.

La stessa venezuelana, infatti, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram il video della paparazzata che il sito Whoopsee ha fatto a lei e al compagno alle Baleari.

Questo gesto ha diviso la rete: da un lato c'è chi ha gioito per l'ennesimo ricongiungimento dei litigiosi piccioncini, dall'altro chi pensa che ci sia davvero poco di spontaneo in questo tira e molla che va avanti da quando il reality di Canale 5 si è concluso.

Il parere dell'esperto sul Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore, dunque, Oriana ha postato tra sue Instagram Stories la paparazzata di Whoopsee ma non ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Daniele.

Queste recenti messe social, dunque, hanno spinto Amedeo Venza a fare una riflessione piuttosto pungente sulla coppia del Grande Fratello Vip che da mesi non fa altro che separarsi e ricongiungersi esponendo tutto in rete.

"Era una paparazzata organizzata. Trovatemi una Giulia De Lellis, una Salemi, una Codegoni o una Valli che riportano le paparazzate che le vengono fatte", ha sbottato il pugliese paragonando la situazione degli Oriele con quelle di altre influencer molto note che fino ad oggi non si sarebbero mai comportate come Marzoli.

Molti curiosi la pensano come l'esperto di Gossip, ovvero che i due piccioncini starebbero facendo di tutto pur di rimanere al centro dell'attenzione mediatica a mesi di distanza dalla fine della trasmissione che li ha resi popolari.

Il silenzio della finalista del Grande Fratello Vip

A far storcere il naso ai più scettici, dunque, non è stata solo la scelta di Oriana di pubblicizzare sul suo seguitissimo account Instagram la paparazzata a Ibiza; la ragazza, infatti, fino ad ora non ha ancora confermato la pace con Daniele, anzi continua a mostrarsi da sola nei contenuti che sta postando sui social network al rientro dalle Baleari.

Che gli "Oriele" siano tornati insieme, però, è un dato di fatto: nelle foto e nei video che i curiosi o i paparazzi hanno fatto di nascosto alla coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, si vedono sguardi complici, sorrisi e abbracci che non hanno nulla a che vedere con una storia d'amore in crisi o addirittura finita.

Per l'ennesima volta da quando si sono fidanzati, dunque, Dal Moro e Marzoli sono riusciti a chiarirsi e a mettere da parte tutte quelle incomprensioni che li hanno tenuti lontani per un breve periodo. A fare il primo passo per il ritorno di fiamma, però, stavolta è stato il veneto che, dopo aver messo da parte l'orgoglio, è partito per l'isola spagnola per cercare di convincere la compagna a non buttare tutto via per problematiche che possono essere risolte con un po' di impegno.