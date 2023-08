La soap opera turca My home my destiny prosegue la messa in onda su Canale 5. Negli episodi della seconda stagione la relazione clandestina che Mujgan (Zeynep Kumral) intraprenderà con l’ex Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı) avrà delle conseguenze. Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), quando vedrà la sorella tra le braccia del figlio dell'assassino del padre, lo aggredirà fisicamente. Mehdi non potrà sfuggire all'arresto.

Zeynep Göksu (Demet Özdemir) vivrà un incubo: il marito Mehdi arriverà a segregarla in casa a causa della gelosia.

Trame turche My home my destiny: Burhan ritorna e prova a riconquistare l’ex Mujgan

Le puntate della seconda stagione si preannunciano abbastanza movimentate. Dagli spoiler turchi si evince che alla porta di Mujgan, la sorella di Mehdi, tornerà a bussare il suo passato turbolento.

Si ricongiungerà con l’ex fidanzato Burhan, al quale è stata costretta a dirgli addio dopo che il padre dello stesso ha fine all’esistenza del padre duo e di Mehdi. Burhan farà ritorno nel quartiere proprio con l’obiettivo di fare breccia nel cuore della sua ex e per aprire una caffetteria.

Burhan ferito gravemente, Mehdi fa i conti con la giustizia

Mehdi non farà alcun salto di gioia quando rivedrà in città il nemico Burhan, ma soprattutto andrà su tutte le furie non appena saprà che è deciso a tornare al fianco della sorella e dopo che acquisterà la caffetteria da Nuh (Fatih Koyunoğlu).

Ben presto si assisterà a un incontro segreto tra Mujgan e Burhan, che avrà un epilogo tragico. Mehdi perderà le staffe nell'istante in cui sorprenderà la sorella con l'ex. Ferirà gravemente il suo nemico causandogli una commozione cerebrale e facendolo finire in ospedale.

Mehdi verrà arrestato, ma Burhan non lo denuncerà. Zeynep, furiosa con il marito per aver usato la violenza contro Burhan, farà visita alla vittima per sapere esattamente cosa sia accaduto.

Continuerà a esserci un clima di forse tensione, soprattutto dopo che il meccanico tornerà in libertà. Mujgan continuerà a vedere in segreto Burhan, intraprendendo una tresca clandestina.

Mehdi su tutte le furie con la moglie Zeynep

Mehdi, dopo aver appreso che la moglie è andata a trovare il suo nemico in ospedale, le ordinerà di uscire di casa soltanto su suo ordine.

La ragazza si presenterà lo stesso al lavoro e al ritorno si farà accompagnare dal suo datore Baris, venendo rimproverata da sua madre.

A mettere il dito nella piaga ci penserà la cognata Müjgan, rivelando al fratello che la moglie è salita nella macchina di un altro uomo. Questa volta il meccanico sarà ancora più severo nei confronti di Zeynep, dato che in preda alla furia la segregherà in casa.