Sembra non esserci una fine definitiva per la coppia del Grande Fratello ribattezzata "Oriele". Il 4 agosto, infatti, Daniele e Oriana sono stati visti e fotografati insieme a Ibiza, dove si trovano in vacanza. Sono già lontane, dunque, le liti che hanno portato alla rottura di qualche giorno fa, quella che Dal Moro ha ufficializzato sui social network.

Alessandro Rosia ha confermato il nuovo riavvicinamento tra i due vipponi, ma ha anche messo in discussione la loro credibilità.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Non sono passate neppure 48 ore da quando Daniele ha usato Ig per raccontare del rifiuto di Oriana a un incontro da lui proposto per cercare di fare pace dopo una brutta lite.

Anche se è stato lui a lasciare l'influencer per una visione diversa del futuro della relazione, Dal Moro si è fatto coraggio e ha raggiunto la compagna a Ibiza per provare a chiarire le loro incomprensioni.

Marzoli, però, avrebbe detto no a questo faccia a faccia, tant'è che il veneto ha sbottato: "Non mi vuole aprire la porta, per me il discorso è chiuso".

A distanza di neppure un giorno da questo nuovo "dramma" Oriele, Alessandro Rosica e altri siti di Gossip fanno sapere che è stato scritto un altro capitolo di questa "soap opera" senza fine: i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono rivisti.

Il parere dell'esperto sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Sotto al post Instagram che ha caricato sul suo profilo il 4 agosto, Alessandro Rosica ha commentato la coppia del Grande Fratello Vip con queste parole: "Avvistati Daniele e Oriana ancora insieme a Ibiza".

"Gli Oriele vi hanno fregato anche questa volta, ma non a me sia chiaro. Hanno perso dignità, credibilità e coerenza", ha concluso l'esperto di cronaca rosa sui social network.

Nell'immagine che sta facendo il giro del web, si vedono Dal Moro e Marzoli di spalle mentre camminano per strada con le valigie al seguito. Stando a quello che i fan hanno intuito, la coppia avrebbe chiarito e ora si sarebbe ricongiunta nella stessa location dell'isola spagnola dove si trovano in vacanza.

Sugli account di entrambi i concorrenti del reality-show, però, non c'è ancora traccia della pace che i curiosi stanno già commentando da qualche ora, dividendosi tra chi è felice della "reunion" e chi non sopporta più questo infinito tira e molla.

Il silenzio degli inquilini del Grande Fratello Vip

Da quando hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip (lui è stato squalificato, lei si è classificata al secondo posto in finale), Daniele e Oriana si sono detti addio almeno tre volte.

L'ultima rottura risale ai primi giorni di agosto, quando lui ha sbottato su Twitter (o su "X") chiedendo ai sostenitori della coppia di smetterla di parlargli della compagna perché il loro rapporto era di nuovo giunto a una fase di non ritorno per ragioni professionali. Il giovane ha lasciato intendere che la fidanzata avrebbe accettato proposte di lavoro all'estero e a lui l'eccessiva distanza non andrebbe bene.