Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, La promessa, raccontano che verranno a galla diversi segreti alla villa. In primis, Manuel verrà a sapere che Jimena gli ha mentito sul suo passato e avrà dei ripensamenti sulle imminenti nozze.

Nel frattempo, Cruz si farà coraggio e racconterà a Curro che Lorenzo non è il suo vero padre, liberandolo però dal peso di essere figlio di un uomo capace di compiere così tante angherie.

Questo e molto altro nei nuovi episodi: di seguito i dettagli di ciò che succederà.

Nuove puntate La Promessa: Curro scopre che Lorenzo non è suo padre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de La Promessa faranno luce su diversi retroscena che animano la villa. Con suo grande disappunto, Alonso verrà a sapere che Cruz ha venduto la preziosa spilla per pagarsi la fastosa festa di compleanno, quando la situazione economica della sua famiglia era disastrata. Contro di lei ci sarà anche Catalina, che giurerà vendetta.

A proposito di bugie e intrighi, Manuel scopreirà finalmente che tutti gli stavano mentendo sul suo passato dopo l'amnesia che lo aveva colpito in seguito all'incidente. L'ordine era stato dato da Cruz che, in combutta con Jimena, ha messo in atto un piano per manipolare i ricordi del giovane per fare in modo che sposi Jimena.

Manuel avrà modo di parlare con suo cugino raccontandogli i momenti felici passati con la sua promessa sposa ma che, in realtà, sono tutti ricordi costruiti a tavolino da Jimena.

E sarà proprio durante questa conversazione che Manuel capirà di essere stato ingannato sul suo passato da quella che credeva essere la donna della sua vita, che cosa farà ora?

La confessione di Cruz nei nuovi episodi della soap La Promessa su Canale 5

Cruz sarà pressata su più fronti. Da un lato ci saranno Catalina e Alonso, furiosi con lei per la storia del furto della spilla. Dall'altro ci sarà Curro, che pretenderà di sapere cosa è accaduto nel suo passato, ancora troppo confuso.

Come svelano le anticipazioni de La Promessa Cruz dirà a Curro che è stato Lorenzo a costringere Eugenia su una sedia a rotelle ma non sarà l'unico segreto che verrà alla luce.

Curro sarà stanco di subire, e così costringerà Cruz a parlare: la nobildonna, sebbene a fatica, ammetterà che Lorenzo non è il suo vero padre ma assicurandogli di non sapere chi sia. Ovviamente, questa sarà l'ennesima bugia di Cruz, al corrente di tutta la verità.

Manuel lascerà Jimena dopo le sue bugie?

Nei nuovi episodi della soap La Promessa il matrimonio di Manuel e Jimena sarà in pericolo e non solo per il fatto che il giovane ha scoperto che tutti lo hanno ingannato riguardo il suo passato. Contro le nozze c'è anche il Duca degli Infantes che continua a non volere che sua figlia sposi Manuel, certo che i Luján siano solo interessati al loro patrimonio.

Nonostante ciò, Jimena non mollerà la presa e sarà intenzionata a portare all'altare il suo adorato Manuel.