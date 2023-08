Continua la "soap opera" tra quelli che i fan del Grande Fratello Vip hanno ribattezzato "Oriele". Dopo aver annunciato l'ennesima rottura con la fidanzata, Daniele è volato a Ibiza per un confronto chiarificatore. In un video postato su Instagram, però, Dal Moro ha raccontato che Oriana si è rifiutata di aprirgli la porta e che per questo la loro storia d'amore è chiusa definitivamente. Attualmente, entrambi i ragazzi si trovano in vacanza alle Baleari ma non avrebbero intenzione di fare pace.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

A distanza di neppure 24 ore da quando ha chiuso di nuovo con Oriana parlando di storia finita sui social, Daniele è riapparso su Instagram con un inaspettato annuncio. La sera del 2 agosto, infatti, il veneto ha postato sul suo account un video nel quale spiegava di aver preso un aereo per raggiungere la stessa località di mare dove l'ex fidanzata era in vacanza da meno di un giorno.

"Sono appena arrivato a Ibiza, lei ha detto che non mi apre la porta", ha esordito Dal Moro nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore per aggiornare fan e curiosi sull'intricata situazione degli "Oriele".

Stando al racconto che il concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto, Marzoli avrebbe detto un no categorico ad un incontro sull'isola dove entrambi si trovano attualmente, un rifiuto che il ragazzo ha preso molto male e che l'ha spinto a prendere una drastica decisione.

Lo sfogo del protagonista del Grande Fratello Vip

"Evitate di scrivermi di prendere l'aereo, io sapevo che sarebbe andata così", ha proseguito Daniele rivolgendosi direttamente ai fan che da ore lo stavano tartassando sui social affinché dimostrasse ad Oriana che ci tiene a lei raggiungendola a Ibiza.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha anche punzecchiato l'ormai ex compagna tirando in ballo il suo lavoro e i progetti che a breve dovrebbero portarla lontano dall'Italia e anche da lui.

"Le auguro tutto il successo del mondo nei suoi percorsi in tv. Discorso chiuso", ha chiosato Dal Moro sempre tramite il suo profilo Instagram la sera del 2 agosto.

L'influencer venezuelana non ha ancora commentato gli ultimi sfoghi dell'ex fidanzato: dando un'occhiata alle Stories che ha pubblicato di recente, si possono trovare solo video in cui sponsorizza la sua linea di costumi da bagno e altri dove si rilassa in spiaggia con le amiche.

Tira e molla per la coppia del Grande Fratello Vip

Daniele, comunque, non è andato a Ibiza da solo: come si può vedere dai contenuti che ha postato su Instagram nelle ultime 24 ore, il concorrente del Grande Fratello Vip è stato accompagnato alle Baleari dall'amica Valentina Vignali, anche lei influencer.

I due si stanno divertendo tra bagni al mare di notte e spostamenti improvvisati (la vacanza non era in programma), quindi Dal Moro sembra non soffrire più di tanto per il rifiuto di Oriana.

Quest'ultima, invece, pare ignorare volontariamente gli ultimi gesti dell'ex fidanzato: sui social network, infatti, la ragazza non ha neppure motivato il suo no ad un incontro con l'uomo con il quale faceva coppia fino a pochi giorni fa.

Gli "Oriele", però, sono imprevedibili: da quando hanno lasciato la casa più spiata d'Italia, infatti, i due giovani hanno dato vita ad un infinito tira e molla, allontanandosi e facendo pace nel giro di poche settimane.

I fan, dunque, non sono certi che quello di questi giorni sia un addio definitivo: Daniele e Oriana, infatti, potrebbero stupire ancora tornando insieme dopo essersi accusati reciprocamente di essere la causa principale della nuova rottura.