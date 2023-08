La nuova stagione de Il Paradiso delle signore 8 in onda da settembre in poi su Rai 1, potrebbe essere caratterizzata da un ritorno in scena della giovane Gemma.

Sebbene la sua presenza non sia prevista nella prima parte di questa ottava serie della soap, non si esclude che il personaggio interpretato da Gaia Bavaro, possa rimettere piede a Milano sul finale della stagione, dopo aver partorito la sua creatura.

Gemma partorisce nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 non prevedono la presenza in scena di Gemma.

Nella prima parte della stagione, l'ex venere del grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti, non sarà presente e non si avranno sue notizie.

Tuttavia, come svelato da Massimo Poggio in una intervista a Blasting News, la sua gravidanza andrà avanti e procederà nel migliore dei modi.

Di conseguenza, in questa ottava serie della soap, Gemma diventerà mamma per la prima volta: l'ex venere partorirà suo figlio e sarà così pronta per la nuova vita che la attende.

A tal proposito, quindi, la figlia di Veronica potrebbe rimettere piede in città dopo il fatidico e atteso parto e ritornare così assieme al suo bambino.

Gemma torna dopo il parto nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8?

Una presenza che non passerebbe inosservata, anche perché questo ritorno di Gemma potrebbe avvenire senza il suo compagno Marco.

La relazione tra i due, infatti, non è escluso che potrebbe non dare i frutti sperati: del resto Marco e Gemma ci avevano provato già una volta a far funzionare le cose, ma non era andata bene.

I due avevano intrapreso due strade differenti, complice il sentimento di Marco nei confronti di Stefania e, anche questa volta, potrebbero ritrovarsi a dirsi addio e a prendere due strade diverse.

E poi ancora, le nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 di settembre saranno incentrate anche sulle vicende di Adelaide, la quale si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e dovrà fare delle scelte molto importanti.

Adelaide alle prese con la figlia ritrovata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

L'evoluzione del suo personaggio ruoterà intorno alla scoperta di una figlia segreta che, per tutti questi anni, Adelaide aveva creduto fosse nata morta.

Solo adesso la contessa ha scoperto che quella figlia in realtà è viva e vegeta: è diventata ormai una donna e Adelaide intende recuperare il tempo perso.

Una sfida che vedrà protagonista uno dei personaggi più amati in assoluto dal pubblico della soap opera, curiosi adesso di scoprire il volto della figlia della contessa, che sarà svelato in questa nuova stagione.