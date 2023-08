Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un altro clamoroso colpo di scena legato alle vicende di Yilmaz.

L'uomo si ritroverà coinvolto in un terribile incidente stradale che avrà degli effetti disastrosi sulla sua vita. Le sue condizioni si aggraveranno al punto che per lui sarà necessario un immediato intervento per cercare di salvargli la vita.

Le cose andranno male e, ben presto, i suoi cari si ritroveranno al funerale di Yilmaz, al quale parteciperà anche suo figlio Adnan.

La morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio le anticipazioni di Terra amara rivelano che poco dopo aver ritrovato la serenità e la felicità tanto sperata con Zuleyha, Yilmaz si ritroverà a fare i conti con un terribile incidente stradale che lo porterà alla morte.

L'uomo verrà portato con estrema urgenza in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento, col quale i medici spereranno di potergli salvare la vita.

In un primo momento sembrerà che l'operazione abbia dato i suoi frutti, poi però la situazione si complicherà al punto che Yilmaz si ritroverà in serio pericolo di vita.

E, nonostante l'intervento immediato dei medici, per lui non ci sarà nulla da fare: si assisterà così alla morte di Yilmaz.

Zuleyha distrutta per la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, dopo l'addio ad Hunkar, quello ad Yilmaz sarà particolarmente doloroso e creerà grande sofferenza in tutti i suoi cari, in primis per Zuleyha.

Il giorno del funerale sarà una batosta per tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere Yilmaz durante la loro vita.

Zuleyha non riuscirà neppure a reggersi in piedi e verrà sostenuta da Gulten, la sua amica speciale che non la lascerà mai sola in questo terribile momento, nonostante lei stessi apparirà fortemente provata dalla situazione.

Adnan va al funerale di papà Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Al funerale di Yilmaz parteciperà anche Adnan: il bambino verrà preparato da Demir che deciderà di prendersi cura di lui proprio come se fosse suo figlio a tutti gli effetti.

Demir sarà al fianco del bambino anche nel momento in cui arriveranno al cimitero per la sepoltura del corpo di Yilmaz.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, in quel momento, sarà il piccolo Adnan a spiazzare con un gesto che lascerà tutti in lacrime.

Il bambino correrà verso la tomba di suo padre e si rifiuterà di lasciarlo andare: un gesto commovente che metterà la parola fine alla presenza di Yilmaz nel cast di questa fortunatissima soap opera trasmessa su Canale 5.