La soap opera Un posto al sole riprende con la regolare messa in onda su Rai 3 dopo la pausa estiva di due settimane. Le anticipazioni della settimana dal 28 agosto all’1 settembre rivelano che Marina sarà colta da un malessere fisico, mentre Lara se la starà spassando in vacanza insieme a Roberto e al piccolo Tommaso. Nel frattempo Ornella e Raffaele saranno in partenza alla volta della Spagna per ricongiungersi al figlio Patrizio. Intanto Damiano avrà dei conflitti interiori perché dovrà dare delle soffiate al clan Sabbiese in modo da preservare la vita del figlio Manuel.

Nel frattempo, Clara metterà ogni cosa in chiaro con Eduardo, mentre la sorella di lui temerà di perdere il lavoro dai Poggi.

Questa settimana la soap osserverà un giorno di pausa per via della Diamond League di atletica leggera: giovedì 31 agosto quindi non andrà in onda e venerdì 1 settembre ci sarà una doppia puntata.

Anticipazioni Un posto al sole all’1 settembre: Renato torna a Napoli e trova dei cambiamenti

Renato, che era partito per le vacanze in Sicilia, ritornerà a Napoli e dovrà vedersela con una sorpresa. Intanto Roberto sarà in vacanza insieme a Lara e a Tommaso, quando Marina sarà improvvisamente colta da un malessere fisico.

Ornella e Raffaele si accingeranno a partire per Barcellona, ma prima sproneranno Marina a prendersi cura di se stessa e non trascurare la salute.

Lara, intanto, spiazzerà Roberto con una proposta insolita che dovrebbe aiutarla a guadagnare terreno, ma se la vedrà rifiutare dal diretto interessato. Comunque Ferri si renderà conto che tra lui e la moglie la distanza si è fatta ormai incolmabile. Marina si rassegnerà alla sua solitudine, dopo che il marito ha preferito non darle retta in merito alla paternità falsata del piccolo Tommaso.

Upas: Damiano corrotto, Ornella se ne va a Barcellona

Rosa rivelerà alla sua amica Clara di aver detto una bugia alla polizia, ma avrà anche altro di cui preoccuparsi, infatti temerà di non poter più lavorare per i Poggi.

Eugenio, frattanto, metterà al corrente Raffaele delle indagini che sta conducendo sul conto di Eduardo Sabbiese.

Damiano, che nelle scorse puntate di Un posto al sole ha accettato di sottostare al ricatto del malavitoso, si vedrà minacciare. Per questo motivo il poliziotto Renda si ritroverà a combattere con un conflitto interiore, in quanto dovrà cercare di carpire informazioni sull’andamento delle indagini. Per fare ciò, Damiano finirà per avvicinare Eugenio.

Nel frattempo Clara parlerà con l’amato Eduardo, mettendo le cose bene in chiaro. Anche le vacanze di Rossella e Riccardo volgeranno al termine e i due rientreranno a Napoli dopo essere stati a Lisbona. Una volta rincasati, il dottore prenderà un’inaspettata decisione importante sul proprio futuro.