L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riparte dall'11 settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta, che andranno in onda nella fascia del primo pomeriggio.

I colpi di scena non mancheranno, e in questo nuovo capitolo della soap opera ci sarà spazio anche per le vicende di Gloria ed Ezio.

I due saranno al centro delle nuove trame, complice la scelta di tornare a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore e quindi del loro matrimonio. Proprio Massimo Poggio, attore che interpreta Ezio Colombo, ha svelato che "Ezio troverà la felicità con Gloria".

La scelta d'amore di Ezio Colombo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, che andranno in onda dal prossimo settembre, rivelano che ci sarà spazio per la scelta finale di Ezio Colombo.

Il personaggio interpretato da Massimo Poggio dovrà decidere il da farsi sul suo futuro, dopo essere stato a lungo diviso tra Gloria e Veronica.

La decisione finale non tarderà ad arrivare: Ezio si renderà conto di amare ancora la moglie, ormai trasferitasi in America con la figlia Stefania, e a quel punto deciderà di raggiungerla.

Ezio si trasferirà per qualche tempo in America e confesserà così a Gloria di voler riprendere in mano le redini del loro legame affettivo, lasciandosi alle spalle la storia d'amore vissuta con Veronica.

'Ezio troverà la felicità con la sua Gloria', le parole di Massimo Poggio su Il Paradiso 8

"Ezio troverà la felicità con Gloria, la moglie che ha creduto morta. Per molto tempo è stato diviso tra il sentimento per lei e quello per Veronica, ma ora si deciderà", ha svelato Massimo Poggio a Nuovo Tv.

Per il dottor Colombo sarà il momento di prendere in mano le redini della sua vita sentimentale ma anche privata e finalmente si arriverà alla fatidica scelta finale.

Niente da fare per Veronica, che nell'ottava stagione della soap non sarà in scena. Il pubblico scoprirà che la donna ha lasciato Milano con la figlia Gemma, incinta del suo primo figlio.

Adelaide svela di avere una figlia segreta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8 ci sarà spazio anche per le vicende di Adelaide, che ha scoperto di avere una figlia, da sempre creduta morta alla nascita.

Un colpo di scena mozzafiato per la contessa, la quale si dirà pronta a recuperare tutto il tempo perso con questa figlia e a rimettersi in gioco per conquistare la sua fiducia. Riuscirà nel suo intento? La risposta con le nuove puntate previste dall'11 settembre su Rai 1.