Ritornano le avventure di Un posto al sole che si faranno più intriganti che mai. Le anticipazioni riguardanti le puntate trasmesse su Rai 3 nei giorni 28 e 29 agosto svelano che Marina avrà un malessere fisico che la metterà ko. In seguito la donna riceverà dei consigli da parte di Ornella e Raffaele, e si deciderà ad ascoltarli. Intanto Lara si godrà le vacanze insieme al piccolo Tommaso e Roberto, quando deciderà di spiazzare l'uomo che desidera attraverso una sorprendente proposta.

Spazio anche ad alcuni arrivi e partenze. In procinto di lasciare Napoli per la Spagna saranno Ornella e Raffaele.

I due saranno indaffarati a fare i bagagli, ma il portiere di Palazzo Palladini avrà un grattacapo da risolvere prima di partire. Nel frattempo Renato rientrerà dalla vacanza in Sicilia e dovrà fare i conti con un enorme cambiamento.

Un posto al sole anticipazione 28 agosto: Renato torna dalle vacanze e affronta dei grandi cambiamenti

Archiviata la pausa estiva, ritroveremo i personaggi di Un posto al sole ancora alle prese con certi problemi. Roberto, che aveva accolto in malo modo la rivelazione di Marina decidendo di troncare la relazione con lei, si ritroverà in vacanza in compagnia di Lara e del piccolo Tommy. Intanto Marina Giordano, rimasta a Napoli per fare i bagagli e lasciare l'appartamento del marito, in modo da tornare a vivere alla sua villa, sarà colta da un improvviso malore.

Dopo la parentesi siciliana, Renato dovrà rientrare a Palazzo Palladini ma avrà non poche difficoltà a interagire con la sua ex moglie Giulia. Come se non bastasse, il padre di Angela scoprirà che durante la sua assenza si sono verificati degli enormi cambiamenti all'interno della sua vita.

Raffaele cerca un sostituto prima di partire per la Spagna

Raffaele e Ornella, frattanto, saranno in procinto di assentarsi temporaneamente da Napoli per raggiungere il loro figlio a Barcellona. Patrizio, infatti, adesso vive e lavora in Spagna e a breve potrà riabbracciare i genitori. Raffaele, però, avrà un problema da sistemare prima di partire, ovvero trovare un degno portiere, che possa sostituirlo durante la sua assenza.

Spoiler Un posto al sole del 29 agosto: Rosa ha dichiarato il falso, Damiano minacciato

Molto movimentata si appresta ad essere la puntata di martedì 29 agosto di questa longeva soap opera campana. Si tornerà a dare spazio alla vicenda che ha investito la famiglia di Rosa. Proprio quest'ultima ammetterà alla sua amica Clara di aver dichiarato il falso ai poliziotti. E mentre sulla testa di Damiano graviterà una minaccia di morte, il magistrato Nicotera informerà Raffaele che le indagini sul clan Sabbiese non si sono affatto fermate, anzi stanno proseguendo speditamente.

Renato si sente emarginato, Lara e la proposta spiazzante a Roberto

Ripresasi dal malore, Marina deciderà di dare ascolto ai consigli di Ornella e Raffaele, ovvero prendersi cura della propria salute senza trascurarla in alcun modo.

Nel frattempo Lara continuerà a tessere intrighi e questa volta avanzerà a Roberto una proposta a dir poco spiazzante: riuscirà ad ottenere ulteriori vantaggi da Ferri?

La relazione tra Giulia e Luca continuerà ad essere portata avanti, finendo per far soffrire sempre di più Renato. Quest'ultimo si sentirà messo da parte dalla sua ex moglie, ma Giulia proverà a chiarire la propria posizione in merito alla situazione instauratasi con il primario del San Filippo.