Nella soap opera Terra Amara ambientata in Turchia negli anni Settanta presto ci sarà una grande svolta, poichè verrà a galla il coinvolgimento di Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu) nell’omicidio di Hunkar Yaman (Vahide Perçin). Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle prossime puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che finalmente Demir Yaman (Murat Ünalmış) potrà vendicare l’improvvisa scomparsa della sua cara madre dopo non essere riuscito a darsi pace, visto che scoprirà che a pugnalarla a morte è stata la zia di Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

Il ricco imprenditore non perderà tempo per affrontare la spietata dark lady.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha apprende che Behice ha commesso dei delitti in passato

I telespettatori italiani della telenovela, di recente hanno assistito alla tragica uscita di scena di Hunkar, deceduta per mano della nemica Behice per averla costretta ad abbandonare la città: quest’ultima dopo aver simulato una rapina sottraendo tutti i gioielli alla vittima, è scomparsa nel nulla destando dei sospetti nella nipote Mujgan. A breve la spietata donna farà ricadere la colpa su Sevda (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto Adnan Yaman, ma per fortuna la donna verrà rilasciata subito dopo aver dimostrato la sua innocenza.

Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, Demir continuerà a essere disperato per la perdita della madre, e sarà disposto a tutto per scoprire chi è il responsabile. A fornire una pista al ricco imprenditore ci penserà la moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek), dopo aver chiesto a un ex commissario di polizia di fare delle indagini: la fanciulla verrà a conoscenza che Behice in passato si è macchiata le mani di sangue sbarazzandosi dei suoi due defunti mariti per mettere le mani nella loro eredità.

Demir deciso a vendicare la morte della madre, Behice si toglie la vita

La signora Hekimoglu non appena saprà di essere stata smascherata da Altun farà il possibile per fuggire da Cukurova, ma prima si introdurrà a casa di Gaffur (Bülent Polat) e Saniye (Selin Yeninci) per prendere qualche banconota servendosi della complicità della nipote Mujgan.

Ben presto Demir apprenderà quindi che a mettere fine all’esistenza di sua madre è stata Behice: l’uomo, la moglie Zuleyha, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Mujgan si metteranno sulle tracce della spietata dark lady.

Yaman riuscirà a raggiungere l’assassina di Hunkar, e quando si troveranno faccia a faccia minaccerà di ucciderla puntandole contro la sua arma da fuoco. Behice, per non dare a Demir la soddisfazione di premere il grilletto, lo sorprenderà: la donna si toglierà la vita gettandosi da un dirupo. Prima di suicidarsi, la signora Hekimoglu ammetterà di essere l’autrice dell’omicidio di Hunkar.