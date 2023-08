La Rai anticipa il ritorno de Il Paradiso delle signore nella fascia del primo pomeriggio. Dopo la sospensione per la consueta pausa estiva, la soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi inizierà una settimana prima rispetto alla data ufficiale di partenza dell'ottava stagione.

Come è successo già lo scorso anno, la Rai ha scelto di replicare gli episodi finali della passata serie a partire dal prossimo lunedì 4 settembre 2023.

Cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore: dal 4 settembre in tv

Nel dettaglio, la nuova programmazione de Il Paradiso delle Signore 8 prevede il ritorno della soap opera anticipato a lunedì 4 settembre 2023.

È questa la data in cui cominceranno le repliche degli ultimi cinque episodi della passata stagione della soap opera con Vanessa Gravina.

In questo modo, quindi, gli spettatori e appassionati della soap potranno rivivere le emozioni del gran finale della settima serie e prepararsi al meglio alla nuova stagione.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8, infatti, è confermato da lunedì 11 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, dalle 16 alle 17 circa.

La soap opera Il Paradiso delle signore riparte in anticipo su Rai 1

In questo modo, quindi, si proverà a recuperare un po' del pubblico "scomparso" questa estate con la messa in onda della soap Sei Sorelle, che non ha registrato gli stessi ottimi ascolti de Il Paradiso delle signore.

Nel corso del mese di agosto, la soap iberica ha registrato dei record negativi pari a 600 mila spettatori e appena il 9% di share.

Numeri decisamente molto distanti, dagli ottimi ascolti registrati dalla soap italiana nel corso della passata stagione, quando la media di spettatori ha superato la soglia di 1,8 milioni al giorno, con uno share che si è stabilito sul 21%.

Di conseguenza, con il ritorno anticipato della soap, si penserà a ritrovare quella parte di spettatori scappati via con Sei Sorelle e riportarli su Rai 1 in attesa dell'ottava stagione.

Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8 di settembre

Le anticipazioni sulle prime puntate de Il Paradiso delle signore 8 di settembre rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Adelaide, la quale si ritroverà a dover gestire una situazione molto complicata dal punto di vista personale.

Il motivo? La contessa svelerà di avere una figlia segreta, di cui fino a questo momento ne ha sempre ignorato l'esistenza.

Un segreto scottante, che spingerà l'amato personaggio interpretato da Vanessa Gravina, a mettersi all'opera per cercare di recuperare nuovamente il legame affettivo con sua figlia. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo dal prossimo settembre su Rai 1.

Vittorio affronta una nuova sfida: anticipazioni Il Paradiso 8 settembre

Occhi puntati anche su Vittorio Conti che, in questo nuovo capitolo della soap, sarà impegnato a fronteggiare l'arrivo della nuova concorrenza, rappresentata dalla Galleria Milano Moda guidata da Umberto e Tancredi.

Una sfida che si preannuncia particolarmente ostica per tutto il team del Paradiso: da questo momento in poi, dovranno impegnarsi al meglio per cercare di evitare la fuga di clienti.

E, questa nuova sfida, vedrà coinvolta in prima persona la giovane Maria Puglisi, diventata ufficialmente la nuova stilista del grande magazzino milanese.

Novità in arrivo anche per Salvatore Amato: in questa ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, il giovane barista si ritroverà al timone di una Caffetteria completamente rinnovata.

Il bar apparirà in una veste del tutto inedita e segnerà l'inizio della sua nuova carriera da imprenditore, complice anche l'aiuto dell'amico Marcello Barbieri, che gli darà una mano per cercare di portare avanti questa nuova avventura professionale.