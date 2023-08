Si prospettano più che avvincenti le puntate de La Promessa in programma su Canale 5 nei giorni 7 e 8 agosto. La soap opera seguirà le condizioni di Eugenia, che inizieranno a migliorare dopo che Jana e Maria le ridurranno i farmaci all'insaputa di tutti. Vedendola mentalmente ridestata, il dottore Guijarro sentirà che qualcosa stia cambiando. Per non farsi scoprire a Maria non resterà altro da fare se non assumere lei stessa le rimanenti medicine di Eugenia, cadendo così sedata sul letto di Eugenia.

Mentre Padre Camilo finirà per destare sospetti in Jana e Salvador, Leonor verrà a sapere un paio di cose dall'amato Mauro.

Non solo lui l'ha tradita ripetutamente con Teresa, ma si è persino sposato in segreto con la domestica.

Anticipazioni La Promessa del 7 agosto: Petra becca Maria e Salvador in intimità

Per tentare di migliorare le condizioni di Eugenia, Jana e Maria inizieranno a ridurre le dosi dei suoi farmaci senza dirlo a nessuno. A quanto pare le cose andranno come sperato, dato che si registrerà un sensibile miglioramento quando Eugenia inizierà a dare segnali di lucidità mentale.

Maria e Salvador saranno sempre più vicini e durante un momento abbastanza intimo verranno beccati da Petra. Quest'ultima non perderà tempo a informare il maggiordomo di ciò che ha scoperto, ma entrambi i domestici rinnegheranno le affermazioni di Petra, accusandola di essere una bugiarda.

In seguito Maria avrà un faccia a faccia con Petra e le ordinerà di non intromettersi nelle questioni che non la riguardano.

Mauro rivela di aver sposato Teresa

Spazio anche agli altri membri della servitù de La Promessa. Il barone continuerà a prestare fin troppe attenzioni a Teresa, accrescendo la preoccupazione di Pia. La governante cercherà di carpire qualche informazione dalla ragazza, ma non otterrà quanto sperato.

Intanto Leonor, dopo aver appreso da Teresa che ha fatto l'amore con Mauro, si fionderà da lui per averne conferma. All'inizio l'uomo negherà, per poi ammettere di averci avuto a che fare più di una volta e non è tutto: Mauro rivelerà di essersi sposato con lei.

La Promessa, spoiler dell'8 agosto: Cruz non vuole che Jimena torni a casa

Nell'appuntamento dell'8 agosto Leonor avrà il cuore a pezzi per le dichiarazioni fatte da Mauro. Jimena e Manuel, invece, si metteranno d'accordo sul fatto che la ragazza possa far ritorno a casa dei suoi genitori per confortare la madre dopo il lutto subito. Cruz non sarà assolutamente contenta che Jimena si assenti dalla tenuta, anche se in misura temporanea.

Il dottore Guijarro inizierà a pensare che qualcuno stia riducendo i farmaci di Eugenia. Sarà così che Maria, pur di non farsi scoprire, berrà la parte in eccesso del farmaco riportando delle conseguenze su se stessa: cadrà sedata sul letto di Eugenia.

Nel frattempo sia Jana che Salvador inizieranno a dubitare dell'onestà di Padre Camilo, il quale li intratterrà con una serie di racconti riguardanti il seminario. In tale circostanza Salvador troverà Maria intenta a dormire sul letto di Eugenia.