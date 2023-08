Continuano le avventure de La Promessa, la tenuta più drammatica della tv. Le anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda su Canale 5 nella settimana dal 7 all'11 agosto annunciano che Eugenia inizierà a dare segni di ripresa, seppur finirà per confondere Jana con una persona a lei molto cara. Sarà in tale circostanza che verrà alla luce un segreto legato a Curro. Da piccolo è stato strappato dalla sua vera madre. Intanto le condizioni finanziarie della tenuta non accenneranno a riprendersi. Manuel sarà messo al corrente della situazione, comprendendo la ragione per cui i suoi genitori insistono a farlo sposare con Jimena.

Spazio anche ad un matrimonio che si terrà in gran segreto e che legherà Mauro e Leonor. Sarà lo stesso domestico a rivelare alla sua ex Teresa delle nozze avvenute.

La Promessa anticipazioni all'11/8: Leonor e Mauro sposi, Eugenia confonde Jana

Viste le condizioni di Eugenia, donna Cruz assegnerà i turni di lavoro per guardare sua sorella inferma. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Teresa e Maria se ne occuperanno a turno. Nel frattempo Jana e la sua amica cercheranno di diminuire la dose dei farmaci assunti da Eugenia, avendo cura di non farsi vedere da nessuno. Sarà così che la sorella di Cruz inizierà a dare segni di miglioramento.

Eugenia inizierà ad avere una maggiore lucidità mentale, ma finirà per confondere Jana per sua madre Dolores.

In tale circostanza, la donna le chiederà perdono per averle strappato via il figlio Curro quando era soltanto un neonato.

Grandi cambiamenti alla tenuta. Leonor e Mauro convoleranno a nozze [VIDEO] in gran segreto e la notizia arriverà al cospetto di Teresa.

Manuel scopre la situazione finanziaria della tenuta

Manuel e Jimena, nonostante la promessa di matrimonio, si metteranno d'accordo per permettere alla ragazza di recarsi ogni weekend dalla madre, in modo da confortarla per il lutto subito.

Tale accordo, però, non troverà l'approvazione di Cruz. Poco dopo don Alonso parlerà col figlio dicendo che il matrimonio con Jimena è l'unico modo per impedire che la tenuta vada in bancarotta. Messo alle strette, a Manuel non resterà altro da fare se non acconsentire a convolare a nozze per dovere di famiglia. Inoltre, Manuel verrà a sapere che anche la madre era a conoscenza della terribile situazione economica della tenuta.

Pur cercando di trovare delle valide alternative, alla fine l'unica via da percorrere sarà proprio il matrimonio.

Spoiler La Promessa all'11 agosto: Camilo tiene d'occhio Jimena

Una lettera giungerà al cospetto di padre Camilo e tramite essa si scoprirà che l'uomo di Dio è stato incaricato di tenere d'occhio Jimena. Questa volta dovrà scoprire il motivo per cui la ragazza intende lasciare La Promessa, in modo da impedirglielo.

A quanto pare le cose andranno come sperato da Camilo, visto che Jimena e Manuel cambieranno idea, annunciando ai marchesi che la ragazza non farà ritorno dai suoi genitori.