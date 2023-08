Nelle prossime puntate de La Promessa, Jimena dovrà darsi da fare per far sì che la sua finta gravidanza non venga a galla: se non riuscirà a rimanere incinta dovrà fingere un aborto. Una vera gravidanza sarà però solo un'utopia, visto che Manuel non riuscirà ad avere rapporti con lei e proprio per questo motivo lui confesserà i suoi problemi ad Abel.

La vita di Jimena in un bivio

Jimena non è incinta e il suo segreto rischierà di venire a galla. Non riuscirà nemmeno a mantenerlo per sé, per questo si sfogherà con la madre e le dirà: "Se rimango a La Promessa prima o poi qualcuno si renderà conto che non sono incinta".

Per questo motivo nei suoi progetti ci sarebbe quello di partire con Manuel a Madrid, in maniera tale che nessuno nel palazzo possa scoprire la sua verità.

Se non dovesse riuscire a partire, a Jimena rimarranno due possibilità: rimanere incinta sul serio o fingere davanti a tutti di perdere il bambino. Per quanto riguarda la prima opzione, però, incontrerà diverse difficoltà.

Jimena vorrebbe simulare un aborto

Jimena proverà a rimanere incinta, ma non ci riuscirà, visto che Manuel non riesce ad avere dei rapporti intimi con lei. Nella testa del ragazzo ci sarà solamente la sua cara Jana e in più sarà anche parecchio geloso di lei, visto che noterà una strana vicinanza tra la giovane e Manuel.

A ogni modo Jimena non si darà per vinta e cercherà di trovare un momento di intimità con il marito, ma non ci sarà nulla da fare.

Manuel, nonostante non desideri stare con la moglie, ci resterà male quando non riuscirà ad "adempiere ai suoi doveri". Così vorrà trovare una soluzione, ma vorrà un consulto medico, per questo si rivolgerà ad Abel.

Gli confesserà che ha un'ossessione per una donna che non è Jimena e che per questo motivo non riesce ad avere rapporti con la moglie. Cosa gli risponderà Abel?

Quando Jimena vedrà sfumare la possibilità di rimanere realmente incinta, inizierà a pensare alla seconda opzione: fingere di abortire. La ragazza, però, vorrà fare le cose per bene, per questo vorrebbe provare a simulare un aborto nel modo più pericoloso possibile.

A palazzo arriva Antonio

Un'altra storyline riguarda il rapporto tra Curro e Martina. Lui le chiederà di sposarlo per evitare il matrimonio con Don Antonio de Carvajal y Cifuentes, ma la risposta della ragazza sarà negativa e in questo modo deciderà di rompere la loro relazione.

Intanto a palazzo giungerà la lettera che attesta l'arrivo di Antonio a La Promessa. Tutti saranno in subbuglio, in primis Cruz, che vorrebbe mandare all'aria il matrimonio, e per questo cercherà anche la collaborazione di Curro, mentre il personale di servizio temerà dei sovraccarichi di lavoro.