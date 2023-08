Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jimena, che finalmente sarà costretta a rivelare la verità, cioè di aver mentito sulla sua gravidanza.

Occhi puntati anche su Salvador che, dopo un lungo periodo trascorso in guerra, rimetterà piede al palazzo con una grave ferita: avrà perso l'uso di un occhio, e Maria ne sarà destabilizzata.

Jimena rivela di essere incinta: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche dopo aver annunciato la notizia della sua gravidanza.

La ragazza svelerà a Manuel di essere in dolce attesa e, in questo modo, eviterà che l'uomo possa decidere di trasferirsi per davvero in Italia, dove sognava di avviare un nuovo importante progetto lavorativo.

In questo modo, quindi, Jimena riuscirà a trattenere Manuel e ad evitarne la partenza: l'uomo non riuscirà a prendere le distanze da sua moglie adesso che è in dolce attesa del loro primo bebè e si dirà pronto a tutto pur di adempire ai suoi ruoli di padre e marito.

Peccato, però, che Jimena abbia messo in atto un piano diabolico, dato che in realtà non c'è nessuna gravidanza in corso e la donna ha solo mentito.

Le bugie di Jimena sulla sua gravidanza: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la prima ad avere dei seri dubbi sulla gravidanza di Jimena sarà Jana, la quale chiederà a Manuel di stare attento e di indagare sul conto di sua moglie.

L'uomo, però, non vorrà credere alla versione dei fatti di Jana e in questo modo continuerà a dare piena fiducia a sua moglie.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Jimena deciderà di confessare la verità a sua mamma: la donna rivelerà apertamente di aver mentito sulla gravidanza, dato che non è in attesa di alcun bambino.

La duchessa non si lascerà scomporre dalla parole della figlia che, al contario, si mostrerà particolarmente preoccupata per quello che potrebbe succedere.

Salvador perde un occhio in guerra: anticipazioni La Promessa

E, a quel punto, la duchessa chiederà a sua figlia di trovare una soluzione per fare in modo che questa gravidanza possa diventare realtà.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Jimena, le anticipazioni de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno a casa di Salvador.

Dopo aver affrontato la guerra, il giovane ragazzo rimetterà piede al palazzo e Maria scoprirà che ha perso l'uso di un occhio.

Un duro colpo per Salvador che, per poter tornare a vedere, avrebbe bisogno di sottoporsi a una costosissima operazione. Riusciranno a trovare i soldi per far sì che ciò accada? Lo scopriremo prossimamente su Canale 5.