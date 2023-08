Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena legati alle vicende di Manuel e Jimena.

I due convoleranno a nozze, ma fin dal primo momento il matrimonio farà acqua da tutte le parti.

Manuel non è innamorato di Jimena: il suo cuore batte per Jana e per tale motivo non riuscirà a vivere neppure la passione con la moglie.

Jimena svela a Manuel di essere incinta: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni riguardanti i nuovi appuntamenti con La Promessa, che arriveranno nel pomeriggio Mediaset, rivelano che dopo le nozze Manuel e Jimena vivranno una profonda crisi.

Manuel si renderà conto di non essere innamorato della moglie, dato che il suo cuore continuerà a battere per l'amata Jana, consapevole del fatto che il loro sarà un amore impossibile.

Ben presto Jimena si renderà conto che il suo matrimonio sta facendo acqua da tutte le parti e in particolar modo che Manuel sta progettando la sua partenza per l'Italia, dove ha intenzione di intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Jimena mente sulla gravidanza: anticipazioni La Promessa

A quel punto, per evitare che Manuel possa andare via per sempre, Jimena deciderà di spiazzarlo con una notizia clamorosa.

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jimena svelerà di essere incinta del suo primo figlio, costringendo così Manuel a rivedere i suoi piani e il suo progetto che prevedeva il trasferimento in Italia.

Manuel deciderà di non partire, ignaro del fatto che Jimena lo stia solo ingannando. Perché la donna ha inscenato la gravidanza fingendo di aspettare un bambino, ma così non è.

Ben presto svelerà alla mamma quanto ha architettato, confessando di essere in difficoltà perché Manuel potrebbe scoprire tutto da un momento all'altro.

Manuel non riesce a vivere la passione con Jimena: anticipazioni La Promessa

Immediata la reazione della mamma di Jimena, la quale consiglierà alla figlia di provare a restare incinta per davvero.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, seguendo il consiglio della mamma, Jimena cercherà in tutti i modi di creare dei momenti di intimità insieme a Manuel, sperando così di poter restare incinta per davvero.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare. Manuel, frustrato dal matrimonio con la donna che non ama, non riuscirà a vivere dei momenti di passione con la moglie.

In questo modo Jimena non potrà restare incinta per davvero e si troverà costretta a studiare un nuovo piano per giustificare la sua finta gravidanza col marito.