Sono accadute molte cose nel corso del lungo confronto che Federico e Carola hanno avuto negli studi di U&D il 29 agosto scorso. Le anticipazioni che hanno riportato il blog Isa&Chia e la pagina Instagram di Gemma Palagi, fanno sapere che l'ex coppia ha "monopolizzato" oltre un'ora di puntata. Nicotera si è lamentato dell'atteggiamento poco maturo di Carpanelli, e lei ha ammesso che l'amore che provava all'inizio della storia è andato scemando con la convivenza. Il faccia a faccia si è concluso con la giovane che ha lasciato gli Elios piangendo.

Aggiornamenti sull'ex coppia di U&D

Tra gli ospiti delle riprese di U&D del 29/08 ci sono stati anche gli ex Federico e Carola: i due sono tornati in studio a pochi mesi di distanza dalla scelta che aveva fatto sognare milioni di spettatori.

Il confronto tra i ragazzi è durato oltre un'ora e Nicotera ha definito poco maturo il comportamento di Carpanelli durante la loro relazione: pare che quando lui era al lavoro (soprattutto di notte), lei andasse a ballare in discoteca con amici o con sconosciuti, facendolo preoccupare parecchio.

Opinionisti, componenti del parterre e tronisti si sono schierati dalla parte del romano, arrivando tutti alla conclusione che l'ex corteggiatrice non è mai stata davvero innamorata ma la sua era solo un'infatuazione che è venuta meno una volta che si sono spenti i riflettori (le portavoce di questo pensiero sono state principalmente Tina Cipollari e Manuela Carriero).

Chiarimento lontano per i giovani di U&D

L'unica che ha cercato di dare una spiegazione ai comportamenti di Carola, è stata Maria De Filippi. La conduttrice di U&D ha giustificato alcune "mosse" della ragazza con la sua giovane età, soprattutto quando in tanti le hanno chiesto perché si è riavvicinata fisicamente a Federico quando si sono rivisti dopo la rottura.

Nicotera, infatti, ha raccontato di aver vissuto dei momenti di intimità con Carpanelli il giorno che lei si è recata a Roma per un appuntamento preso in precedenza con il parrucchiere. Sollecitata a dire la verità, l'ex corteggiatrice ha ammesso di essersi lasciata andare perché ha sempre avuto una forte attrazione fisica per il romano, ma nella sua testa sapeva benissimo che non voleva tornare in coppia con lui.

Pare, inoltre, che prima dell'addio definitivo Carola sia scappata dalla casa dove conviveva con il fidanzato perché pressata dalla sua gelosia: questo e molti altri atteggiamenti, hanno spinto Federico a chiudere la relazione a malincuore.

Il no al secondo trono a U&D

Il faccia a faccia tra i due ex fidanzati è terminato in modo particolare. Le anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione di U&D del 29 agosto, infatti, fanno sapere che Maria De Filippi ha chiesto a Federico se aveva voglia di fare un ballo con Carola e lui, un po' a sorpresa, ha detto no.

Il rifiuto di Nicotera ha fatto rimanere talmente male Carpanelli che il pubblico presente l'ha vista uscire dallo studio in lacrime.

Interpellati da opinionisti e conduttrice sul un possibile ritorno di fiamma, sia il tronista che la corteggiatrice hanno precisato che non ci sono le basi affinché questo possa avvenire né a breve né in futuro.

Qualcuno, infine, ha azzardato a chiedere alla padrona di casa di offrire il trono a Federico per il secondo anno consecutivo, ma lei ha frenato dicendo che non è ancora pronto ad aprirsi a nuove conoscenze (un po' il discorso che ha fatto a Francesca Sorrentino di Temptation Island per motivare il suo mancato "approdo" sulla poltrona rossa).

Nel commentare quest'eventualità, il giovane ha chiarito che accetterebbe solo se "a scendere le scale fosse ancora Carola".