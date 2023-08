Ida Platano è tornata a U&D ma solo per raccontare come procede la sua storia d'amore con Alessandro: i due sono stati ospiti delle riprese del 29 agosto assieme agli ex Federico e Carola. Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di martedì, spiccano quelle sul mancato confronto tra la parrucchiera e Riccardo Guarnieri, ancora assente nel parterre come Armando Incarnato. La coppia del Trono Over, invece, è sempre più unita e va verso la convivenza.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Martedì 29 agosto si è svolta una nuova registrazione di U&D, la terza dell'edizione 2023/2024.

Le anticipazioni che hanno riportato il blogger Pugnaloni e Gemma Palagi su Instagram, fanno sapere che gli ospiti hanno monopolizzato gran parte del tempo a disposizione.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono confrontati per più di un'ora sui motivi che hanno portato alla loro rottura: la discussione si è conclusa con l'ex corteggiatrice in lacrime per il rifiuto del tronista di fare un ballo.

Alle riprese di ieri, però, ha partecipato anche una coppia che si è formata nel Trono Over poco meno di un anno fa: Ida e Alessandro sono tornati agli Elios per raccontare come va tra loro e che progetti hanno per il futuro.

Novità nel cast fisso di U&D

Ida e Alessandro hanno confermato che la loro relazione va alla grande e che sono appena rientrati da un romantico viaggio a New York.

Il prossimo novembre i due festeggeranno il loro primo anno da fidanzati e pare che potrebbero suggellare questo traguardo con un passo molto importante.

La dama e il cavaliere hanno anticipato che tra i loro progetti c'è quello di andare a convivere: la casa di Vicinanza a Salerno sarebbe la scelta più comoda per entrambi, quindi Platano lascerebbe Brescia per seguire il suo amore.

Rispetto alle precedenti ospitate, quella del 29 agosto è stata molto più pacata per la coppia: la parrucchiera e l'imprenditore hanno potuto parlare del loro rapporto senza che terze persone si intromettessero, soprattutto lo storico ex di lei.

Riccardo Guarnieri, infatti, era assente anche alle riprese di U&D di ieri e ormai sembra quasi scontato che non è stato riconfermato nel parterre; stesso discorso vale per Armando Incarnato, fuori dalle prime tre puntate della nuova edizione senza spiegazioni ufficiali.

Tensioni e liti tra Elio e l'opinionista di U&D

Tra le altre anticipazioni della registrazione di U&D del 29 agosto, ci sono anche quelle sugli scontri accesi tra Tina ed Elio. Dopo aver litigato furiosamente nella puntata precedente (per un mancato saluto e per alcuni cannoli che Cipollari ha offerto al pubblico), l'opinionista e il cavaliere hanno discusso anche ieri in modo piuttosto animato.

Alla bionda vamp non è andato giù il termine "pazza" che Servo le ha attribuito parlando con Aurora, e da qui è nato un nuovo diverbio.

Tra i protagonisti delle ultime riprese c'è anche Gemma Galgani: la dama sta conoscendo il 57enne Maurizio e, nonostante lo scetticismo di molti sul reale interesse di lui, è contenta di proseguire.

Tina ha sorpreso tutti schierandosi con la torinese e contro l'uomo che secondo lei la starebbe soltanto usando per visibilità.

Per quanto riguarda i tronisti, Brando e Cristian hanno messo gli occhi sulla stessa ragazza: Beatrix è uscita in esterna con entrambi i protagonisti del Trono Classico e ancora non ha espresso una preferenza tra loro.

Manuela Carriero, invece, si è solo intromessa nel confronto tra Federico e Carola sostenendo che per lei la giovane non sarebbe mai stata davvero innamorata di Nicotera ma solo infatuata.