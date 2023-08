L'appuntamento con La Promessa prosegue nel corso del mese di settembre e non mancheranno i colpi di scena. Spazio in primis alle vicende di Manuel, che dopo un incidente aereo si troverà in serio pericolo di vita.

Intanto andranno avanti anche le indagini per cercare di scoprire cosa sia successo al barone Juan e ciò che verrà fuori sarà a dir poco raccapricciante.

Manuel rischia la vita: anticipazioni La Promessa settembre

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che ci sarà grande apprensione per le sorti di Manuel, dopo essere stato coinvolto in un incidente aereo.

Verrà ritrovato privo di sensi e dopo una lunga degenza in ospedale verrà portato nuovamente al palazzo.

Le sue condizioni di salute continueranno a essere preoccupanti, al punto che Manuel si troverà tra la vita e la morte.

Il suo quadro medico non sarà affatto dei migliori: i medici saranno preoccupati per quello che potrebbe succedere e non daranno grandi speranze alla famiglia.

Sarà in stato vegetativo e per diverso tempo non darà segnali di miglioramento, fin quando non ci sarà il colpo di scena.

Manuel lotta tra vita e morte: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa di settembre rivelano che Manuel riuscirà a svegliarsi, ma pochi minuti dopo si addormenterà nuovamente e perderà ancora una volta i sensi.

Un duro colpo per i suoi cari, in particolar modo per Jimena, che sosterrà di essere la vera causa dei problemi di Manuel e non si darà pace per quello che è successo a colui che doveva essere il suo futuro sposo.

Grande dolore anche per Jana che, a differenza di Jimena, si ritroverà a dover soffrire in silenzio e non potrà esternare pubblicamente il suo dolore per quanto è successo all'uomo di cui si è innamorata.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni riguardanti le puntate de La Promessa in programma durante il mese di settembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio anche per le indagini legate alla sparizione del barone Juan.

I funerali del barone: anticipazioni La Promessa settembre

Tutti i dipendenti del palazzo si daranno da fare per cercare di ricostruire i dettagli dell'ultima giornata in cui il barone è stato visto, prima che sparisse nel nulla.

Tuttavia le indagini della polizia porteranno a un risultato drammatico. I familiari, nel cuore della notte, verranno informati del ritrovamento del cadavere dell'uomo.

Il corpo del barone verrà ritrovato nella sua vettura all'interno di un burrone e tutto lascerà credere che sia stato vittima di un incidente.

Col cuore spezzato da dolore, i familiari si prepareranno a dargli l'ultimo saluto con un funerale al quale parteciperanno tutti i dipendenti del palazzo.