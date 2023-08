Le anticipazioni delle prossime puntate de La promessa su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per una brutta disavventura che avrà come protagonista Manuel.

L'uomo si ritroverà coinvolto in un incidente aereo che finirà per allarmare e preoccupare moltissimo i suoi familiari, dato che in un primo momento verrà dichiarato morto.

Manuel viene dichiarato morto: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che, dopo aver visto fallire il suo progetto di vita assieme a Jana, ecco che Manuel si metterà in viaggio con il suo aereo, in piena notte, incurante delle condizioni meteo avverse.

L'uomo sfiderà il cattivo tempo e, alla fine, si ritroverà ad andare incontro ad un triste destino che potrebbe avere delle conseguenze nefaste sulla sua vita.

La sua famiglia, infatti, verrà informata del fatto che l'aereo sul quale viaggiava Manuel è stato vittima di un drammatico incidente.

Manuel verrà dichiarato morto e tale notizia lascerà sgomenti tutti i suoi cari, in particolar modo Jana che si mostrerà a dir poco disperata e provata da questa situazione.

Manuel in gravi condizioni: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Tutto sembrerà perso, fino a quando non ci sarà il colpo di scena che potrà permettere ai familiari di Manuel di tirare un sospiro di sollievo.

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa destinate al daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che dalle indagini si scoprirà che l'uomo non è morto, dato che quella notte è stato prontamente portato in ospedale.

Manuel, però, si trova in condizioni critiche: è gravemente ferito dopo aver subito un potente colpo alla testa che ne metterà a dura prova la sua esistenza.

Di conseguenza, i familiari decideranno di curare Manuel direttamente nel loro palazzo e permettergli così di lasciare l'ospedale.

I medici allarmati per Manuel, il barone Juan sparisce nel nulla: anticipazioni La Promessa

Gli spoiler riguardanti le prossime puntate della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che Manuel tornerà a casa sua e vivrà per diverso tempo in uno stato vegetale, durante il quale non darà segnali di vita e le sue condizioni di salute appariranno sempre più gravi e al punto da preoccupare moltissimi i medici.

In attesa di scoprire se il giovane rampollo della Promessa riuscirà a riprendersi, in questi nuovi appuntamenti con la soap ci sarà spazio anche per l'uscita di scena misteriosa del barone Juan.

Contemporaneamente all'incidente di Manuel, si perderanno le tracce del barone: l'uomo sparirà misteriosamente dal palazzo e, a quel punto, i suoi familiari non avranno più alcun tipo di notizia. Che fine ha fatto l'uomo? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi.