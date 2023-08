Terra amara tornerà dopo la settimana di Ferragosto con delle puntate ricche di emozioni dedicate all'addio dell'amata matriarca. Le anticipazioni spiegano che i protagonisti verranno a sapere della morte di Hunkar e dopo Demir anche Fekeli apprenderà la brutta notizia. Ali Rahmet verrà a sapere da Fikret del tragico destino della donna che ama e sarà sconvolto dal dolore. Fekeli andrà a villa Yaman dove potrà vedere per l'ultima volta il corpo di Hunkar e saranno momenti strazianti per lui: "La mia vita finisce qui". Demir e Zuleyha assisteranno al suo sfogo sostenendosi a vicenda.

Anticipazioni Terra amara: Fikret interromperà le ricerche di Fekeli e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle puntate in onda ad agosto la morte di Hunkar segnerà per sempre Cukurova. Demir troverà il corpo di sua madre Hunkar e lo porterà alla villa pieno di disperazione. Alla scena assisterà Fikret che andrà subito a dire a Fekeli di sospendere le ricerche. L'uomo andrà nel bosco e si rivolgerà a Yilmaz e Ali Rahmet, dicendo loro che ormai è inutile cercare Hunkar. Fekeli capirà subito dalle parole del nipote che Hunkar è morta e non potrà trattenere le lacrime. Al pensiero che la donna che ama e che avrebbe dovuto sposare non tornerà più, Ali Rahmet sarà distrutto, ma potrà contare sul sostegno di Yilmaz che non lo lascerà mai solo.

Fekeli vorrà subito recarsi a villa Yaman per dare il suo addio ad Hunkar.

Anticipazioni puntate di agosto: Fekeli andrà a villa Yaman e abbraccerà Demir

Le puntate di Terra amara in onda ad agosto vedranno al centro delle scene l'arrivo del corpo di Hunkar a villa Yaman. Fekeli arriverà poco dopo, e troverà tutti i collaboratori della famiglia in lacrime.

Ali Rahmet salirà le scale che portano alla camera da letto e qui vedrà per la prima volta il corpo senza vita di Hunkar. Fekeli abbraccerà sinceramente Demir per la grave perdita e successivamente si inginocchierà accanto al letto di Hunkar. "Cosa farò senza di te? Perché te ne sei andata?" dirà l'uomo tra le lacrime. Dopo aver aspettato per quarant'anni per poter vivere la sua storia d'amore, Fekeli non riuscirà più a trovare un senso alla sua vita.

La disperazione di Fekeli toccherà il cuore di Demir e Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Ali Rahmet sarà straziato dalla morte di Hunkar e urlerà tutto il suo dolore accanto al suo corpo. "La mia vita finisce qui", dirà Fekeli che non riuscirà più a vedere nessun futuro per lui. Ad ascoltare lo sfogo disperato di Ali Rahmet ci saranno Demir e Zuleyha che si sosterranno a vicenda in questo momento così terribile e inaspettato che metterà a dura prova le vite di tutti.