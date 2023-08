La Promessa si arricchirà di nuove vicende al cardiopalma con le puntate del 4 e 5 settembre. Le condizioni di Manuel non accenneranno a migliorare, anzi il ragazzo sarà colto da alcune convulsioni. Vedendolo in quello stato, Jimena non saprà fare altro che stare a distanza, al contrario Jana non esiterà a prendersene cura di nascosto.

Intanto tra la servitù sarà in agguato un grosso problema causato da Petra. Per colpa di quest'ultima i marchesi apprenderanno che Lope è stato preso in cucina per aiutare Simona e Candela. Furiosa donna Cruz deciderà di licenziarlo.

Nel frattempo alla tenuta arriverà un nuovo maggiordomo, che potrebbe rimpiazzare Romulo.

Anticipazioni La Promessa del 4 settembre: Jana si prende cura di Manuel di nascosto

La vita di Manuel continuerà a essere sospesa tra la vita e la morte, in quanto il ragazzo si troverà ancora in coma e tutti ne saranno preoccupati. Jimena si comporterà in modo strano, come se fosse tesa. Jana, al contrario, sarà in apprensione per l'amato e se ne vorrà prendere cura a tutti i costi. Grazie all'aiuto di Mauro, riuscirà a intrufolarsi nella stanza dell'erede dei Lujan, verificando con i suoi stessi occhi come sta oltre che a fargli dei massaggi curativi.

Intanto padre Camilo non farà altro che agitare le acque tra la servitù.

Grazie a Petra, il finto prete riuscirà a prolungare la permanenza alla tenuta.

Romulo indaga sulla sparizione del barone

Vedendo donna Cruz devastata per le condizioni del figlio, il maggiordomo della tenuta fingerà sicurezza, anche se dentro di sé nutrirà dei timori. Poco dopo don Alonso metterà al corrente Curro che entro breve giungerà un tutore per aiutarlo con gli esami per l'ammissione a un prestigioso college, così come richiesto dal barone.

A proposito di quest'ultimo, riceverà un altro messaggio minatorio, e Jana e Maria lo nasconderanno.

L'assenza prolungata del padre non farà altro che aggiungere ulteriori preoccupazioni in donna Cruz, che domanderà a Romulo di cercare informazioni presso i suoi cari amici. Il maggiordomo, però, noterà che il barone se ne è andato senza portare con sé alcuni oggetti.

Intanto Petra avrà una discussione con Candela, Simona e Lope a causa di alcuni odori provenienti dalla cucina.

La Promessa spoiler del 5 settembre: Lope licenziato, Manuel in preda alle convulsioni

Quando donna Cruz scenderà in cucina, per Lope la situazione precipiterà rovinosamente. La marchesa non potrà che infuriarsi con la servitù per aver nascosto la presenza dell'aiuto cuoco e si appresterà a prendere delle misure severe. Tutti crederanno che a fare la spia sia stata Petra, e Maria e Teresa lo confermeranno. Per i marchesi non sarà facile raggiungere un accordo in merito alla punizione da adottare, ma alla fine decideranno di licenziare Lope, Simona e Candela appena troveranno degli abili sostituti.

Manuel inizierà ad avere le convulsioni e il dottore cercherà di capirne il motivo. Jana sarà ansiosa, mentre Jimena prenderà le distanze dal ragazzo in quanto profondamente turbata. Qualche giorno dopo, però, Manuel stringerà la mano a Jana, pur essendo in stato di profonda incoscienza.

Arriva un nuovo maggiordomo

Petra farà il possibile per convincere donna Cruz a rinnovare l'intero personale, offrendosi come nuova governante. Poco dopo alla tenuta arriverà un altro maggiordomo, ma la decisione finale riguardo al possibile rinnovo dello staff spetterà al marchese. Nel frattempo Catalina prenderà le difese di Lope, intercedendo per lui con suo padre.

Curro verrà spronato da Martina a concentrarsi su se stesso e sullo studio. Lope donerà un carillon a Maria, quello che Salvador aveva comperato per lei per donarglielo nel giorno del loro primo "mesiversario".