Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle prossime puntate de La Promessa trasmesse dal 4 all'8 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che la salute di Manuel peggiorerà, mentre Catalina prenderà le difese di Lope davanti ad Alonso.

Anticipazioni La Promessa: Jana e Maria hanno un brutto litigio

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Catalina sarà entusiasta del ritorno di Alonso, mentre tutti saranno in ansia per lo stato di coma in cui versa Manuel. Jimena sarà sempre più nervosa e incapace di reagire al dolore.

Jana, con l'aiuto di Mauro, si introdurrà nella stanza di Manuel per aiutarlo a combattere l'atrofia muscolare. Intanto Don Camilo si inventerà una scusa per prolungare il suo soggiorno alla tenuta, mentre Cruz sarà distrutta per le condizioni del figlio. Romulo temerà per il cagionevole stato di salute di Pia. Alonso, invece, informerà Curro che molto presto dovrà fare un esame per l'ammissione al Beaumont College di Windsor, come richiesto dal Barone. Jana e Maria avranno un brutto litigio quando troveranno un ultimo bigliettino di minacce scritto per Juan.

Manuel ha delle convulsioni

Nelle prossime puntate della soap opera, Cruz ordinerà a Romulo di inviare alcuni telegrammi agli amici per chiedere se sappiano che fine abbia fatto suo padre.

Anche Mauro nutrirà dei sospetti sulla partenza del Barone, tanto da confidarlo al maggiordomo. Manuel avrà delle convulsioni che faranno preoccupare il medico e Jana vorrebbe fare qualcosa per lui. Jimena, invece, sarà molto turbata, tanto da rifiutarsi di vederlo.

Cruz si arrabbierà quando scoprirà Lope in cucina. Insieme al marito deciderà di licenziare il cuoco, Simona e Candela quando troveranno una nuova squadra pronta a sostituirli.

Curro, intanto, darà inizio alle ricerche per ritrovare il Barone, mentre le condizioni di Manuel avranno un peggioramento, come le sue convulsioni sempre più frequenti. Jana a questo punto proverà a calmarlo parlandogli e stringendogli ripetutamente la mano.

Catalina prende le difese di Lope con Alonso

Petra cercherà di convincere Cruz a licenziare tutto il personale di servizio offrendosi come nuova governante.

Alonso, intanto, comunicherà a Romulo che presto arriverà un supervisore per sapere chi licenziare o confermare nello staff. Catalina prenderà le difese di Lope con il padre e si offrirà di aiutare Curro con gli studi. Cruz e Alonso, invece, saranno sempre più in ansia per lo stato comatoso in cui versa Manuel. Lope regalerà a Maria un carillon acquistato da Salvador come regalo del loro primo mese insieme prima della sua partenza per la guerra d'Africa.