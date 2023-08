Mediaset non sospende l'appuntamento con La promessa nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. Le nuove puntate della soap opera spagnola che sta registrando ottimi consensi in tv, proseguiranno anche nella stagione autunnale.

Tuttavia, a partire dal prossimo settembre, ci saranno delle variazioni di programmazione importanti legate alla soap iberica, che riguarderanno sia la durata che l'orario di inizio.

Mediaset non sospende La Promessa in daytime: la soap confermata in autunno

Nel dettaglio, l'appuntamento con La Promessa ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori nel daytime estivo di Canale 5.

La soap opera ha registrato una media giornaliera di oltre 2 milioni di spettatori, riuscendo a totalizzare anche picchi del 24% di share.

Numeri molto importanti che, in queste settimane, hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di mantenere la leadership del primo pomeriggio, nonostante l'assenza di Uomini e donne, il talk show condotto da Maria De Filippi, in grado di toccare anche la soglia del 31% di share.

Alla luce del buon successo ottenuto dalla serie con protagonisti Jana, Manuel e Cruz, in casa Mediaset si è scelto di far proseguire la messa in onda quotidiana anche nella stagione autunnale.

La nuova programmazione de La Promessa: cambio orario su Canale 5

Da settembre infatti la programmazione de La Promessa diventerà particolarmente "ballerina" e andrà incontro a una serie di cambiamenti che non passeranno inosservati agli occhi degli spettatori.

Si partirà il 4 settembre, quando eccezionalmente per una settimana, andrà in onda una doppia puntata quotidiana della soap in daytime.

I nuovi episodi prenderanno il via alle ore 14:45 e andranno avanti fino alle 16.50, dopodiché la linea verrà lasciata alla nuova edizione di Pomeriggio 5, condotto quest'anno dalla new entry Myrta Merlino.

Dall'11 settembre, poi, la soap iberica subirà l'ennesima variazione di palinsesto, dovuta al ritorno in televisione di Uomini e donne.

Cambio orario e durata per La Promessa nel palinsesto autunnale di Canale 5

Il talk show di Maria De Filippi è confermato alle 14:45, dopodiché a seguire ci sarà la striscia del Grande Fratello.

Di conseguenza, l'appuntamento con La Promessa slitterà alle 16:20 circa e andrà avanti fino alle 16:55.

Ulteriore cambio programmazione per la soap iberica a partire dal 25 settembre, quando il pomeriggio di Canale 5 si arricchirà con la messa in onda del daytime di Amici 23. A quel punto, quindi, l'episodio quotidiano della soap verrà ridotto e andrà in onda dalle ore 16:45 alle 17:25 circa, per poi lasciare spazio alla puntata di Pomeriggio 5.