Terra amara chiude i battenti con la quarta stagione nel 2024. La soap opera turca che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori nella fascia pomeridiana, non sarà una di quelle che "dureranno per sempre".

In Turchia, infatti, si è scelto di non andare oltre la quarta stagione e di conseguenza anche gli spettatori italiani dovranno prepararsi a dire addio per sempre ai vari abitanti di Cukurova.

La soap opera Terra amara chiude i battenti con la quarta stagione

Nel dettaglio, Terra Amara in questo primo anno di programmazione ha saputo conquistare il gradimento del pubblico grazie alla sua trama irta di colpi di scena, intrighi e segreti.

Gli ascolti hanno costantemente premiato la soap che, in questi ultimi mesi estivi, ha toccato picchi record del 26% di share con le puntate incentrate sulla morte di Hunkar.

Un successo clamoroso che, in questo anno, ha spinto Mediaset a sfruttare il prodotto con la messa in onda di puntate speciali che sono andate in onda soprattutto durante il weekend, per assicurare un ottimo traino a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Di conseguenza, attualmente Mediaset si ritrova a trasmettere le puntate della terza stagione e manca sempre meno al gran finale di sempre.

Quando c'è il finale di sempre di Terra amara su Canale 5

Complessivamente, infatti, la saga di Terra amara è composta da quattro stagioni: in patria, infatti, si è scelto di non andare oltre e quindi di non mettere in cantiere la quinta stagione.

Di conseguenza, Mediaset dovrà prepararsi a dire addio ad uno dei prodotti più seguiti dal pubblico del primo pomeriggio.

Le ultime puntate della soap opera turca sono previste tra l'estate e l'autunno del 2024, dopodiché calerà per sempre il sipario sulle vicende dei protagonisti di Cukurova.

Il successo di Terra amara sarà celebrato a Verissimo

Un finale che sicuramente non passerà inosservato quello di Terra amara, dato che la soap è diventata uno dei prodotti più chiacchierati, seguiti e amati dal pubblico italiano.

Lo dimostrano non solo gli ascolti record registrati per tutta l'estate su Canale 5, ma anche il boom di visualizzazioni che la soap riesce ad ottenere in streaming online, superando di gran lunga le altre soap del pomeriggio.

E, per celebrare il grande successo della soap in Italia, questo autunno è prevista la partecipazione di diversi attori protagonisti di Terra amara nel salotto di Verissimo, che già lo scorso anno aveva ospitato in studio diverse stelle della serie turca.

Tra coloro che, sicuramente, approderanno nel talk show di Silvia Toffanin spicca il nome di Kerem Alisik, l'attore che veste i panni di Fekeli.