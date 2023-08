Tante novità animeranno le puntate della soap La Promessa in onda su Canale 5 e che in Spagna è alla sua seconda stagione. Le anticipazioni raccontano che, dopo Jana, anche Cruz verrà a sapere che Pia non ha mai interrotto la gravidanza. Don Gregorio, il nuovo maggiordomo, farà credere che sia lui il padre del bimbo di Pia: Cruz e Alonso, dopo aver scoperto la faccenda, costringeranno Gregorio e Pia a sposarsi se non vorranno perdere per sempre il lavoro e un tetto sopra la testa. Qualcosa, però, non torna.

Di seguito le trame dettagliate di ciò che accadrà.

Le prossime puntate de La Promessa con la scoperta della gravidanza di Pia

Nei nuovi episodi della soap La Promessa Pia farà di tutto per nascondere la gravidanza sapendo bene che perderebbe il posto di lavoro, oltre al fatto che nessuno crederebbe che è stato il barone a usare contro di lei violenza. Per forza di cose la verità verrà a galla con inaspettate conseguenze.

Jana, dopo aver scoperto che Pía è ancora incinta, le prometterà di non rivelare il segreto, ma non sarà semplice. La situazione precipiterà dopo che la governante avrà un malore e perderà i sensi tra le braccia di Gregorio. A scoprire ciò che nasconde Pia sarà Petra, che non ci penserà un attimo prima di andare a spifferare ogni cosa a Cruz.

Come reagirà?

La Promessa, anticipazioni: Gregorio si assume la paternità del bambino di Petra

Cruz vorrà verificare di persona ciò che le ha detto Petra, così scenderà nelle cucine. In maniera del tutto inaspettata Don Gregorio, il nuovo maggiordomo, dirà che è lui il padre del bambino di Pia.

Queste le parole che spiazzeranno Cruz: “Parte di quella colpa di cui parli è anche mia.

Sono il padre del bambino che la signora Adarre aspetta”, dichiarerà Gregorio davanti a Cruz, lasciando lei stessa e tutta la servitù senza fiato.

Ovviamente si tratta di una bugia, dal momento che il bambino di Pía è del Barone de Linaja, che abusava abitualmente di lei. Ma come mai Gregorio ha inventato questa bugia per salvare la governante, che cosa c'è realmente sotto?

Pia e Gregorio costretti a sposarsi: La Promessa, nuove anticipazioni

Gregorio racconterà a Cruz che lui e Pia si sono lasciati andare alla passione quando la governante è andata in visita alla casa dei Duchi di Castellanos, dove lui lavorava in precedenza. Continuando con il suo racconto, Gregorio dirà che è stato lui a convincere Pia a non interrompere la gravidanza.

A quel punto Alonso e Cruz prenderanno la decisione di far sposare Pia e Gregorio il prima possibile se vorranno continuare a prestare servizio alla villa. Attenzione però: il nuovo maggiordomo nasconde altre intenzioni e verranno alla luce nelle prossime anticipazioni de La Promessa.