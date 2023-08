Nelle nuove puntate della soap opera La Promessa, Pia avrà un ruolo centrale per via della sua Gravidanza. La governante ha mentito ed è ancora incinta. Dovrà però nascondere di aspettare un bambino e dunque cercherà di mascherare la pancia usando un corsetto molto stretto, che le provocherà un malore. Che conseguenze ci saranno?

Nel frattempo Curro comincerà a fare domande scomode a Cruz su Lorenzo che si presenterà alla villa dopo aver appreso della morte del barone, deciso ad avere la sua parte di eredità. Il fratello di Jana dovrà fare i conti con alcuni retroscena del suo passato che lo destabilizzeranno per l'ennesima volta.

Anticipazioni 'La Promessa' Cruz bugiarda con Curro

Nelle prossime puntate della soap opera La Promessa Alonso avrà una forte discussione con Cruz dopo aver scoperto che ha impegnato la spilla della defunta marchesa per pagarsi la sua festa di compleanno. La nobildonna, infatti, ha preferito compiere un furto pur di non far trapelare i gravi problemi economici, tanto importanti da costringere Manuel a sposare Jimena, così da avere la sua dote.

Anche Catalina si metterà contro Cruz, dopo aver recuperato la spilla alla quale era tanto affezionata e decidendo di indossarla nel giorno delle nozze di Jimena e Manuel.

Questa non sarà l'unica preoccupazione per Cruz, visto che Curro continuerà a farle domande scomode su Lorenzo, che si è presentato alla villa.

Il giovane verrà a sapere che Eugenia è su una sedia a rotelle proprio a causa di suo padre, responsabile anche dei maltrattamenti subiti da piccolo. A quel punto, si chiederà se sia davvero chi dice di essere e Cruz sarà costretta a mentirgli in merito alle sue origini.

Riguardo Pia, la situazione si farà completamente ingestibile.

La Promessa anticipazioni, Pia deve nascondere la sua gravidanza

Durante un intenso dialogo con Jana Pia confesserà di essere ancora incinta e di non aver mai interrotto la sua gravidanza, nonostante il figlio che porta in grembo sia il frutto di una violenza.

Intanto, Jana aiuterà Curro a cercare la verità su Lorenzo, certa che non sia il suo vero padre e mettendo in difficoltà Cruz, che non saprà più come nascondere la sua preoccupazione.

Purtroppo le cose si metteranno male per Pia: la governante troverà sempre più difficile nascondere la sua gravidanza e così cercherà di mascherare la pancia indossando un corsetto molto stretto.

In seguito a questo gesto disperato Pia avrà un malore e cadrà tra le braccia di Gregorio, che si preoccuperà molto per le sue condizioni di salute, nonostante la governante provi a minimizzare: il segreto verrà a galla? Non resta che attendere le nuove puntate de 'La Promessa' per scoprirlo.