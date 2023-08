L'appuntamento con La Promessa prosegue su Canale 5 e le anticipazioni annunciano puntate ricche di emozioni. Negli episodi di martedì 8 e mercoledì 9 agosto Leonor avrà il cuore spezzato perché Mauro le dirà di aver sposato Teresa. Quest'ultima, intanto, comunicherà che a breve lascerà il palazzo destando la forte preoccupazione di Pia. Nel frattempo, Alonso sarà sincero con Manuel sulla situazione economica disastrosa in cui si trova la famiglia. Infine, Maria Fernandez e Salvador continueranno a frequentarsi, mentre un medico arriverà per visitare Eugenia.

Anticipazioni La Promessa: Leonor distrutta dalle parole di Mauro

Le anticipazioni de La Promessa di martedì 8 e mercoledì 9 agosto raccontano che dopo aver avuto una conversazione con Teresa, Leonor parlerà con Mauro. La marchesina chiederà al suo amato di essere sincero sul suo rapporto con Teresa e sarà molto delusa. Mauro, infatti, dirà a Leonor di essere sposato con Teresa, spezzandole il cuore e annullando ogni speranza. La marchesina soffrirà molto per la fine della sua relazione con Mauro, anche se Curro proverà a consolarla. Nulla sembrerà far tornare il sorriso a Leonor che sarà completamente distrutta dal suo amore per Mauro.

Anticipazioni puntate di martedì 8 e mercoledì 9 agosto: Alonso sarà sincero con Manuel

Le puntate de La Promessa che andranno in onda martedì 8 e mercoledì 9 agosto vedranno protagonista anche Manuel e Jimena. La ragazza deciderà di stare un po' lontana dal suo fidanzato per capire i loro reali sentimenti, ma Cruz sarà molto preoccupata che il matrimonio possa sfumare.

A questo proposito, la donna spingerà Alonso a parlare sinceramente con suo figlio dell'importanza di queste nozze. L'uomo spiegherà a Manuel che il suo matrimonio con Jimena potrebbe salvare la famiglia dalla disastrosa situazione economica in cui si trova. A quel punto, il marchesino si recherà in banca per verificare se le parole di Alonso sono sincere e successivamente si confronterà con Cruz.

Teresa riceverà una nuova proposta di lavoro

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nelle puntate di martedì e mercoledì alla tenuta arriverà un medico per visitare Eugenia. Questo desterà la preoccupazione di Maria Fernandez che farà in modo che nessuno si accorga che le dosi dei farmaci di Eugenia sono state diminuite. La giovane domestica, inoltre, continuerà a stare accanto a Salvador e i due innamorati si vedranno di nascosto. Nel frattempo, Teresa maturerà la decisione di lasciare il palazzo e ne parlerà con Mauro, dicendogli di aver ricevuto un'altra proposta di lavoro. La novità farà spaventare Pia che collegherà subito questa scelta al perfido barone e farà di tutto per aiutare Teresa.