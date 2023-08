Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di settembre. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Uomini e donne, il celebre e fortunato talk show del pomeriggio di Maria De Filippi, che quest'anno non debutterà a fine settembre (come è accaduto nelle precedenti stagioni tv).

Situazione diversa, invece, per tutti gli appassionati de La Promessa, la soap opera iberica che questa estate ha registrato ottimi numeri in daytime: le nuove puntate risultano in bilico nella stagione autunnale.

Uomini e donne anticipa il ritorno: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre prevede un ritorno anticipato per Uomini e donne. La trasmissione dei sentimenti di Canale 5 andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre, mentre le registrazioni ufficiali inizieranno a fine agosto.

In questo modo, quindi, la De Filippi non sarà in onda da fine settembre come è accaduto nelle passate stagioni televisive, bensì anticiperà il suo rientro in video.

Un regalo per i numerosi fan di Uomini e donne, rimasti "orfani" dell'appuntamento televisivo con il talk show già dai primi di maggio.

Cambiamenti in arrivo anche per la messa in onda de La Promessa, la fortunata soap opera spagnola che in questi mesi estivi ha registrato ascolti in netta e costante crescita.

La Promessa in bilico: cambio programmazione Mediaset settembre 2023

Con il ritorno di Uomini e donne, la soap iberica dovrà abbandonare lo slot orario che va dalle 14:45 alle 16:00.

Di conseguenza, la messa in onda dei nuovi episodi della soap iberica nella prossima stagione televisiva autunnale, risulta in bilico.

Non si esclude che, per mancanza di spazio nel palinsesto di Canale 5, La Promessa possa essere sospesa dalla programmazione in attesa del gran finale di Terra amara.

Grande attesa anche per il debutto del nuovo Pomeriggio 5, il talk show feriale di Canale 5 che quest'anno non sarà più nelle mani di Barbara d'Urso.

Pomeriggio 5 potrebbe anticipare e si allunga: cambio programmazione Mediaset settembre

A guidare la nuova edizione del programma ci sarà Myrta Merlino, in arrivo da La7 dove ha condotto per diversi anni il talk show mattutino, L'Aria che tira.

Il debutto di Pomeriggio 5 potrebbe essere anticipato a lunedì 4 settembre: in questo modo, la trasmissione partirebbe con una settimana di anticipo rispetto al programma competitor, La Vita in diretta, condotto con successo da Alberto Matano.

Cambiamenti anche per quanto riguarda la durata complessiva di Pomeriggio 5: Mediaset ha scelto di allungare la trasmissione, la cui durata complessiva sarà di 1 ora e 40 minuti.