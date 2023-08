Tanti i colpi di scena nel corso delle prossime puntate de La promessa cui i telespettatori avranno modo di assistere tra qualche settimana su Canale 5.

Gli spoiler della soap opera ambientata in Spagna rivelano che Maria, Teresa e Jana occulteranno il corpo del Barone Juan, ucciso per mano di Pia.

Anticipazioni La promessa: Pia uccide il Barone con una statuetta per salvare Teresa

Le anticipazioni de La promessa svelano che il sergente Funes reputerà il decesso del Barone il frutto di un incidente stradale. Una morte che tuttavia nasconderà un'altra verità che verrà mostrata al pubblico di Canale 5 in occasione dei funerali di Juan.

Alcuni flashback infatti metteranno in luce cos'è davvero accaduto al padre di Cruz. I telespettatori scopriranno così che Pia, entrata nella biblioteca per salvare Teresa da un tentativo di violenza da parte di Juan, afferra una statuetta colpendo al capo il barone.

Compiuto l'omicidio, sarà il momento di occultarne le tracce.

Jana e Maria aiutano Pia e Teresa ad occultare il corpo di Juan

Nelle prossime puntate de La promessa, Jana (Ana Garces) e Maria aiuteranno Pia e Teresa (Andrea Del Rio) ad inserire la salma di Juan in un tappeto per poi inscenare un incidente d'auto. In questo frangente, la protagonista apprenderà che Pia non ha abortito dal frutto della violenza subita da parte del Barone.

Una scoperta che porterà Jana ad aprire il suo cuore alla domestica.

La ragazza infatti informerà Pia della morte di sua madre Dolore avvenuta secondo lei per mano del Barone più di dieci anni prima e della vera identità di Curro. Jana confiderà così alla donna che Curro è in realtà suo fratello Marco. In questo modo, le due colleghe dimostreranno di non avere più segreti l'una per l'altra.

Cruz non crede che suo padre sia morto per un incidente stradale

Nel frattempo, Cruz (Eva Martin) non apparirà certa che suo padre sia rimasto vittima di un incidete stradale come riportato dal sergente Funes. La darklady a questo punto chiederà alla sua fidata Petra di fare alcune domande agli abitanti de La promessa per capire se qualcuno ha qualche informazione utile sul giorno in cui suo padre Juan è scomparso misteriosamente.

La richiesta della moglie di Alonso rischierà di mettere nei seri guai Teresa, Maria e Jana, colpevoli di aver aiutato Pia ad occultare l'omicidio del Barone.

La soap opera ambientata in Spagna è in onda da lunedì al sabato su Canale 5 oppure in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".